Bé trai nuốt đồng xu rồi than đau bụng

Đau bụng dữ dội, bé trai 7 tuổi ở Hóc Môn, TP HCM được các bác sĩ xác định nguyên nhân do đồng xu to bằng nắp chai bia trú ngụ trong dạ dày.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM), cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng than đau bụng dữ dội nhưng bé không có biểu hiện của các bệnh đường tiêu hóa.

"Nghi ngờ bé nuốt dị vật, chúng tôi đã tiến hành nội soi và phát hiện nguyên nhân là do một dị vật có hình tròn đang nằm ở dạ dày", ông Châu cho biết.

Đồng xu được phát hiện bằng phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ảnh: T.N.N

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé than đau bụng từ 3 ngày trước khi nhập viện nhưng không rõ nguyên nhân. Phụ huynh xoa dầu và cho bé uống thuốc trị đau bụng nhưng vẫn không khỏi.

Sau hơn một giờ thủ thuật nội soi, bằng các phương tiện chuyên biệt, dị vật được các bác sĩ lấy thành công. "Đó là một đồng xu to bằng nắp chai bia vẫn chưa bị rỉ sét nhưng gây đau do sự co bóp của dạ dày", bác sĩ chuyên khoa I Trương Ngọc Nhã, Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Xuyên Á, cho biết.

Cũng theo ông Nhã, nếu không nội soi kịp thời, có thể dị vật sẽ tiếp tục đi xuống đường ruột, có khả năng gây tắc ruột và bệnh nhi phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp và tốn kém hơn.

Sáng 6/10, dần tỉnh táo sau phẫu thuật, bệnh nhân thừa nhận trước đó trót nuốt đồng xu vào bụng nhưng sợ người lớn mắng nên không dám nói thật.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ em chơi đồng xu hay các vật dễ nuốt. Trong trường hợp phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa đến các trung tâm y tế có chuyên khoa, máy móc nội soi để được cấp cứu kịp thời

Thiên Chương