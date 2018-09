Bé trai hơn 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm văcxin

Bé Nguyễn Đức Hiếu tiêm phòng văcxin Quinvaxem 5 trong 1 tại trạm y tế xã. Chiều cùng ngày bé có biểu hiện bất thường và tử vong.

Mẹ bé là Trần Thị Quý cho biết sáng 3/9 sau khi tiêm văcxin, hai mẹ con ở lại trạm y tế Trạm Y tế xã Nam Xuân (Đăk Nông) khoảng 40 phút để theo dõi tình trạng bé và mọi việc diễn ra bình thường.

Về nhà, bé Hiếu vẫn chơi khỏe và ăn uống như thường lệ. Khoảng 16h cùng ngày, bé bắt đầu có những biểu hiện khác thường như khóc nhiều, ít bú và hơi thở yếu dần. Hai tiếng đồng hồ sau, tình trạng bé ngày càng nặng nên gia đình đưa trở lại Trạm Y tế xã Nam Xuân song không gặp được nhân viên y tế. Bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô nhưng tử vong trên đường.

Bức xúc trước vụ việc, người nhà nạn nhân đã tập trung yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.

Cho rằng cái chết của bé Hiếu do sự sai sót nghiệp vụ và sự thờ ơ của nhân viên y tế xã, hàng chục người nhà đã đưa thi thể cháu đến Bệnh viện huyện Krông Nô để yêu cầu làm rõ vụ việc. Công an xã Nam Xuân và công an huyện Krông Nô đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, vận động gia đình người nhà bệnh nhân ổn định tư tưởng.

Người nhà bé Hiếu đã đồng ý để các cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu tử thi bé, tìm nguyên nhân tử vong. Kết quả giám định sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành.

Bố mẹ cháu Hiếu đau đớn trước cái chết bất thường của con.

Một cán bộ Phòng nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông cho biết kiểm tra ban đầu chưa phát hiện bất thường trong quá trình tiêm chủng của bé Hiếu. Sáng cùng ngày, xã Nam Xuân có hơn 20 cháu được tiêm chủng tại trạm y tế và hiện sức khỏe vẫn bình thường. Bé Hiếu sau khi tiêm đã được giữ lại trạm hơn 40 phút để theo dõi và không có biểu hiện bất thường.

Ông Trần Tuấn Hưng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Xuân đã từ chối trả lời. Hiện Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã cử cán bộ xuống Trạm Y tế xã Nam Xuân để tiến hành niêm phong lô thuốc, phối hợp cùng lực lượng công an và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân.

