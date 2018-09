Bé trai bị thang cuốn sân bay Tân Sơn Nhất cứa gần đứt cổ tay

Tai nạn xảy ra chiều 6/4 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), nạn nhân là bé trai 17 tháng tuổi đang cùng mẹ chờ lên máy bay.

Người mẹ (26 tuổi) cùng con trai sau khi làm thủ tục bay chuyến TP HCM - Đồng Hới ngồi ở phòng chờ cùng con trai. Cậu bé chạy đùa quanh quanh, vài phút sau thì xảy ra tai nạn.

Chuyến bay khởi hành lúc 17h30 thì 15h55, người mẹ nghe tiếng khóc thét, quay sang không thấy con đâu, chạy đi tìm thì thấy bé ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động với cổ tay bị thang nghiến gần đứt lìa.

Nhân viên sân bay bao gồm cả tổ y tế đã có mặt sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Theo nhân các nhân viên sân bay, thang cuốn nằm ở một vị trí ra cửa máy bay và tại thời điểm xảy ra sự việc, quầy này không hoạt động.

Tại TP HCM, đây không phải là lần đầu trẻ bị thay cuốn gây tổn thương. Tháng 5/2011, bé gái 2 tuổi đã bị đứt gân 4 ngón tay do bị kẹt vào bậc thang cuốn tại một siêu thị. Cuối năm 2010, bé trai 5 tuổi bị gãy chân do sự cố thang cuốn tại một trung tâm thương mại ở quận 1. Năm 2008, một bé trai 3 tuổi bị kẹt 2 ngón chân ở một trung tâm thương mại tại quận Tân Bình.

Kết quả điều tra tai nạn do thang cuốn tại TP HCM cho thấy, nguyên nhân chính khiến trẻ bị kẹt tay chân thường không phải do thang cuốn không an toàn mà chủ yếu là do trẻ đùa nghịch mà không có cha mẹ ở bên cạnh. Một số trường hợp trẻ tinh nghịch cho tay chân vào khe cuốn đang vận hành.

Theo lời khuyên của các nhân viên bảo trì thang, phụ huynh không nên cho trẻ đi thang cuốn một mình và nên để mắt đến con, không cho chúng chơi nghịch ở khu vực thang cuốn đang vận hành.

Phương Lâm