Bé gái 14 tuổi mang khối u buồng trứng to hơn quả bóng

Một khối u ác tính nặng gần 6 kg vừa được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM lấy ra khỏi buồng trứng bé gái 14 tuổi.

Bệnh nhân nhà ở Long An được người lớn đưa đến Bệnh viện Ung bướu trong tình trạng bụng to như đang mang thai kèm những cơn đau không thường xuyên. Các chẩn đoán ngay sau đó khiến bác sĩ nghi ngờ có khối u to ở buồng trứng.

"Không ngoài dự đoán, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chẩn đoán chuyên sâu và xác định một khối u buồng trứng có kích thước rất to nên chỉ định phẫu thuật. Kết quả sau hơn một giờ mổ, khối u được bóc tách thành công có cân nặng đến gần 6 kg", một bác sĩ cho biết.

Cũng theo các bác sĩ, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy khối u buồng trứng là loại ác tính. Bệnh nhân sẽ được hóa trị ngay khi sức khỏe bình phục sau mổ. Đây là một trong những trường hợp ung thư buồng trứng có tuổi khá trẻ mà bệnh viện từng tiếp nhận.

Bệnh nhân cho biết, em thấy bụng to dần nhưng tưởng bị béo nên không báo với người lớn. Tuy nhiên sau đó, những cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện. Thời gian có triệu chứng to bụng và đau bụng đến lúc đi khám chưa đến một năm.

Theo các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, tuy không chiếm tỉ lệ lớn nhưng trẻ từ 10 tuổi đã có thể mắc ung thư buồng trứng. Một số trường hợp khối u phát triển âm thầm khiến các bé không tự phát hiện. Số khác thấy bụng to dần và thi thoảng có cơn đau kèm theo nhưng không báo với phụ huynh.

"Không ít ca nhập viện khi bướu đã quá to khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Chính vì thế phụ huynh cần giáo dục con phải có ý thức tự phát hiện những bất thường của cơ thể và phải báo cho người lớn biết mỗi khi thấy có dấu hiệu không bình thường để kịp thăm khám", bác sĩ khuyến cáo.

