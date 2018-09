Bé gái 13 tuổi chạy thoát kẻ tấn công tình dục

Khoảnh khắc một thanh niên châu Á đuổi theo bé gái 13 tuổi được camera an ninh trên đường phố ở Anh ghi lại.

Bé gái 13 tuổi dũng cảm chạy thoát kẻ hiếp dâm

Chiều tối 14/6, một cô bé đang đi bộ trên phố ở Blackburn, Anh, thì bất ngờ có một thanh niên lạ mặt đi theo đằng sau và bắt chuyện, The Sun đưa tin. Anh ta lẽo đẽo sau lưng khi cô bé băng qua đường rồi cố túm lấy cô bé từ phía sau.

Bé gái chống trả quyết liệt và cuối cùng chạy thoát.

Cô bé dũng cảm đã đấm người thanh niên và chạy trốn. Theo đoạn video do camera an ninh ghi lại được cảnh sát công bố sau đó, kẻ tình nghi đã chạy đuổi theo bé gái rất sát nút. Nhưng cô bé may mắn trốn thoát còn người thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kẻ tình nghi được miêu tả là người châu Á, khoảng 20 tuổi, tóc đen, đeo kính đen.

Kẻ tình nghi là tội phạm tấn công tình dục các bé gái ở Anh.

Điều tra viên Lisa Bennett của sở cảnh sát Burnley cho biết: "Đây là một vụ việc gây sốc khi một bé gái 13 tuổi bị hành hung bởi kẻ tình nghi ngay trên vỉa hè lúc trời còn sáng rõ. Thật may mắn là cô bé đã chống trả được và chạy trốn thành công".

"Chúng tôi đang điều tra và muốn nghe được mọi thông tin từ những người có mặt ở khu vực này trong thời điểm đó hoặc nhận ra người thanh niên trong hình. Nếu bạn có thể giúp xin vui lòng liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt", điều tra viên Bennett nói thêm.