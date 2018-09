Bé gái 10 tuổi bị bố say rượu đánh thâm tím người

Sau khi uống rượu say, La đấm, đá con gái khiến cháu bé bị thâm tím khắp người.

Bé gái bị vết thương lằn ở lưng do bị bố đánh khi say rượu. Ảnh: Minh Lung Linh

Chiều 29/3, công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đã triệu tập Hoàng Văn La (trú xã Định Trung) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận tối 27/3 do say rượu không kiềm chế được cảm xúc nên mạnh tay với con.

Nhà chức trách xác định ông này đã liên tục chửi và đánh con trong tối hôm đó. Sáng hôm sau, bé đến lớp thì nôn và có thái độ hoảng sợ. Cô giáo kiểm tra mới hay sự tình, đã báo về gia đình. Người nhà đã đưa cháu đi bệnh viện thăm khám. Cô bé bị bầm tím vùng lưng, hông và toàn bộ cánh tay trái.

Ông Hoàng Duy Hân, Bí thư xã Định Trung, cho biết cháu bé bị bố đánh năm nay học lớp 4. Nhà chức trách đang trưng cầu giám định thương tật cho cháu bé để có những biện pháp xử lý tiếp theo.

Nhị Hà