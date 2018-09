Bé 4 tuổi tử vong trên xe sau khi bị cô giáo bỏ quên 4 tiếng

Nữ giáo viên ở Trung Quốc đang bị điều tra sau khi cậu bé Ming Ming qua đời trên xe cô vì bị bỏ quên suốt 4 tiếng dưới trời nắng.

Cánh sát khám xét chiếc xe bán tải nhỏ mà cô Li sử dụng để đón các em học sinh, trong đó có Ming Ming, hôm 26/6. Ảnh: Sohu.

Sự việc xảy ra tại thành phố Zaoyang, tỉnh Hồ Bắc, vào ngày 26/6, khi nhiệt độ ngoài trời nằm trong mức từ 28 đến 35 độ C. Theo Shangyou News, Li là giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đứng đầu của trường New Star, một trường mầm non uy tín với nhiều cơ sở trong thành phố.

Sáng hôm đó, Li dùng chiếc minivan (dạng xe bán tải nhỏ) của mình để đón 5 em học sinh từ nhà tới trường, trong đó có nạn nhân, bé Ming Ming. Mẹ của em cũng là một nhân viên trong trường.

Ming Ming được cô giáo đón vào khoảng 7h sáng và chở tới trường cùng 4 em bé khác. Tuy nhiên, khi đến nơi, do Ming Ming ngủ quên trên xe nên cô Li không để ý, chỉ đưa 4 đứa trẻ kia ra ngoài. Cô tiếp tục lái xe tới một trường mầm non khác để tham dự sự kiện và tiếp tục quên rằng cậu bé vẫn đang ngủ bên trong.

Trường mầm non New Star, nơi bé Ming Ming đang theo học. Ảnh: DM.

Ming Ming chỉ được phát hiện vào khoảng 11h30, khi cô Li kết thúc sự kiện để lên xe quay về trường New Star. Thấy cậu bé bất tỉnh nhân sự, cô Li lập tức chở em tới bệnh viện Nhân dân Zaoyang số 1, tuy nhiên, các bác sĩ không cứu được em.

Chính quyền địa phương đã lập một nhóm điều tra để làm rõ vụ việc này. Li hiện "bị cảnh sát kiểm soát và theo dõi". Đại diện Sở giáo dục Zaoyang cho hay cơ quan này sẽ xử lý sự việc thật cẩn thận.

Trẻ em khi bị kẹt trong ôtô dưới trời nóng bức thường gặp tình trạng mất nước, say nắng và nghiêm trọng hơn là tử vong.

Tại Mỹ, mỗi năm có 37 đứa trẻ tử vong vì các lý do liên quan tới nắng nóng sau khi mắt kẹt trong ôtô. Tuy con số này ở Trung Quốc chưa cụ thể, có nhiều bài báo đưa tin về những sự cố tương tự xảy ra trong năm nay.

Một ngày sau cái chết của Ming Ming, một cậu bé 3 tuổi ở Xiangtan, tỉnh Hồ Nam, cũng tử vong trên xe hơi của gia đình sau khi bị ông bà bỏ quên suốt 5 tiếng.

Hồi tháng 5, một bé trai cũng 4 tuổi ở Vũ Hán tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt nhà trường suốt gần 8 tiếng dưới thời tiết 30 độ C.