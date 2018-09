Bé 4 tuổi may mắn sống sót sau khi ngã từ tầng 11

Một bé gái Trung Quốc may mắn sống sót và không có chấn thương nào nghiêm trọng dù bị ngã từ tầng 11 một tòa nhà xuống.

Bé Liuliu được đưa vào bệnh viện khám, theo dõi và xuất viện trong ngày. Ảnh: CEN

Sự việc xảy ra hôm 5/3 tại căn hộ trên tầng 11 một tòa chung cư thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, khi bé Liuliu bất ngờ trèo ra ngoài cửa sổ và ngã từ trên xuống, People's Daily Online đưa tin.

Những người chứng kiến cho biết Liuliu đang chúi đầu ngó xuống dưới thì không may mất thăng bằng và ngã lộn nhào. May mắn là cô bé rơi xuống một chiếc lồng an ninh ở tầng 9 trước khi văng ra bụi cây rồi đáp xuống đất.

Lúc vừa đáp xuống đất, Liuliu mới khóc và tự bò dậy. Một người hàng xóm nhìn thấy bèn chạy lại bế cô bé lên rồi trao cho bố mẹ em. Liuliu nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra toàn thân. Các bác sĩ ngạc nhiên khi thấy sau cú ngã nguy hiểm đó mà cô bé chỉ bị xây xước nhẹ, không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ quyết định cho Liuliu xuất viện về nhà.

Một người hàng xóm vội bế Liuliu trước khi trao em cho bố mẹ. Ảnh: CEN

Đây không phải lần đầu tiên một đứa trẻ sống sót sau cú ngã từ nhà cao tầng tại Trung Quốc. Tháng 4/2015, bé gái 12 tuổi Xiaoyu Wei, sống ở tỉnh Cát Lâm, bị trượt chân và ngã ra phía sau, rơi qua 6 tầng và đáp xuống hàng rào kim loại với phần đầu là những thanh sắt nhọn. Tuy nhiên sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng để loại bỏ những đoạn sắt ra khỏi cơ thể, hiện tại Xiaoyu phục hồi sức khỏe tốt tại bệnh viện.

Hướng Dương