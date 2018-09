Khai trương được một tiếng rưỡi, công viên nước The Wave ở Mỹ đã gặp sự cố, buộc phải ngưng hoạt động một trong 5 đường trượt.

Bé 10 tuổi bị văng khỏi máng trượt công viên nước The Sun đưa tin, hôm 27/5, một cậu bé 10 tuổi bị hất văng khỏi đường trượt nước 3 tầng khi vui chơi tại công viên The Wave ở Dublin, California, Mỹ.

Video cho thấy cậu bé bị hất lên không trung, sau đó lưng đập mạnh xuống sàn bê tông bên ngoài đường trượt. Tuy có thể đứng lên nhanh chóng nhưng tai nạn bất ngờ khiến lưng và vai em bị trầy xước. Bố mẹ cậu bé lập tức đưa con tới bệnh viện và may mắn không phát hiện thương tổn nặng nề nào.

Linda Smith, một nhân chứng, trả lời ABC 7: "Tôi đứng ngay đấy, thằng bé có vẻ rất sốc nhưng may là mọi chuyện vẫn ổn".

Sau 90 phút khai trương, sự cố này đã khiến công viên nước The Wave tạm đóng cửa một trong 5 đường trượt để kiểm tra lại thiết kế, đảm bảo an toàn cho du khách. Phía công viên cũng cho biết trước đó họ đã thử nghiệm mức độ an toàn của khu vui chơi này nhiều lần.

Thảo Nhi