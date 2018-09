Bán 'vợ' mang bầu vào 'động quỷ' để lấy tiền tiêu xài

Tuân đã hai lần bán người phụ nữ chung sống với mình như vợ qua biên giới.

Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ Ma Duy Tuân (trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hàng loạt vụ án buôn bán người. Điều đáng nói là trong số các nạn nhân có cả người đang mang cốt nhục của Tuân trong bụng.

Ngày 31/3, lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, để bắt giữ được Tuân, cơ quan công an đã phải sử dụng chiêu "mỹ nhân kế" dụ đối tượng từ bên kia biên giới về Việt Nam. Tuân xuất thân từ một vùng nghèo khó của huyện Định Hoá, Thái Nguyên. Tuân thường xuyên đàn đúm bạn bè và rồi bỏ vào miền Nam mấy năm, không liên lạc gì với gia đình.

Tại đây, Tuân làm quen với chị Mai, quê Bắc Giang. Lấy tên một người khác, Tuân tự giới thiệu chưa có vợ con, từ Lạng Sơn vào đây gây dựng cuộc sống mới. Tuân nói muốn tìm người tâm đầu ý hợp để gắn bó suốt cuộc đời. Trước những lời tán tỉnh như rót mật vào tai, cùng sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của Tuân, chẳng mấy chốc, chị Mai đã ngã vào vòng tay của gã. Hai người dắt díu nhau về Bắc Giang xây dựng mái ấm. Tuy nhiên với bản tính ngang tàng, lười lao động, chẳng mấy chốc Tuân và bố mẹ "vợ" xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Mai đã có thai nên muốn Tuân đưa về ra mắt gia đình. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Tuân đã phải gật đầu đưa "vợ" về giới thiệu với bố mẹ đẻ.

Tuy nhiên, qua nhiều kênh thông tin, Tuân biết vợ cũ vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu nên chần chừ rồi quyết định đưa chị Mai vào một nhà nghỉ tá túc. Tại đây, hắn chính thức bị lật tẩy thân phận qua tấm chứng minh thư đăng ký ở quầy lễ tân.

Nghĩ "thuyền theo lái, gái theo chồng", chị Mai ngậm ngùi nghe theo sự sắp đặt của Tuân. Sau khi bàn tính, cả hai nhất trí đưa nhau lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn kiếm sống.

Hàng ngày, Mai làm thuê ở một cửa hàng cơm còn Tuân đi bốc vác. Trong thời gian này, Tuân kết thân với Hiền, một phụ nữ người Việt đang sinh sống ở Trung Quốc. Hiền gợi ý Tuân về việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền hoa hồng.

Trở về nhà, người đầu tiên mà Tuân nghĩ đến trong phi vụ làm ăn này lại chính là Mai. Hắn tìm cách suy tính để Mai đồng ý với kế hoạch đen tối của mình. Một hôm, Tuân mua nhiều thức ăn ngon mang về nhà "dụ" Mai. Hắn đặt vấn đề đưa Mai sang Trung Quốc để lấy một khoản tiền và dĩ nhiên sau đó sẽ tìm cách đưa Mai về nước. Dù vô cùng đau khổ nhưng trước những lời ngon ngọt của Tuân, Mai đành gật đầu. Đúng theo kế hoạch, Mai được Tuân bán sang Trung Quốc và nhận của Hiền 5.000 NDT. Khi có tiền rủng rỉnh, hắn ăn chơi xả láng. Trong khi đó, ở nơi đất khách, Mai bị buộc phải bỏ đứa con trong bụng. Sau đó, Mai trốn được về Việt Nam và tìm Tuân. Trước những lời dỗ ngon ngọt của Tuân, Mai lại về sống chung một mái nhà. Thế rồi, một lần do cần tiền tiêu xài, Tuân tiếp tục lừa Mai lần thứ hai. Lần này, Mai được trả giá cao hơn và Tuân không quên dặn đối tác phải cẩn thận, đừng để Mai bỏ trốn lần nữa.

Tuân khi bị bắt giữ.

Sau khi vào cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Tuân, điều khiến cán bộ điều tra không khỏi giật mình là ngoài việc hai lần lừa bán "vợ", Tuân còn nhiều lần lừa bán người quen.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi bán Mai lần thứ hai và tiêu hết tiền, Tuân lại tìm cách lừa bán người khác. Hắn làm quen với chị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và rủ chị này đi buôn điện thoại. Hắn vẽ ra viễn cảnh "một vốn bốn lời" khiến chị Lan "mờ mắt vì tiền". Sau đó, Tuân đã đưa chị Lan sang biên giới bán cho Hiền. Cũng với thủ đoạn tương tự, Tuân đã lừa bán thêm 5 nạn nhân khác, mỗi người được khoảng 24 triệu đồng. Tất cả số tiền kiếm được, hắn đều dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Trong khoảng thời gian này, công an một số địa phương cũng nhận được những phản ánh về việc tồn tại một đường dây buôn bán người từ các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn đưa qua biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, những người này "thoắt ẩn, thoắt hiện" khiến việc điều tra gặp không ít khó khăn. Bẵng đi một thời gian, khoảng đầu năm 2015, chị Mai về nước thăm gia đình và viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cùng lúc đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng nhận được đơn tố cáo của hai nạn nhân khác bị Tuân bán sang Trung Quốc nên các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Biết hành vi của mình đã bị lộ, Tuân bỏ trốn sang Trung Quốc và chung sống với một cô nhân tình trẻ. Cuối năm 2008, trong quá trình lừa bán một phụ nữ, hắn bị Công an Trung Quốc bắt giữ, sau đó bị xử phạt 5 năm tù. Sau khi thụ án, hắn được trao trả ở đường biên nhưng tìm cách ở lại đây. Bằng thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tuân lừa bán không ít nạn nhân. Từ thời điểm năm 2010, Tuân chỉ về nước duy nhất một lần.

Đầu năm 2016, Công an tỉnh Lạng Sơn có thông tin chính xác về Tuân và lên kế hoạch bắt giữ. Biết tên này háo sắc nên thông qua mạng xã hội, các trinh sát đóng giả là gái và dụ hắn về gặp mặt. Khi Tuân vừa đặt chân đến biên giới thì bị bắt giữ.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Theo Đời sống Pháp luật