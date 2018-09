Bán thiên thạch 255 triệu USD ở Đà Lạt

Theo hợp đồng, bà Huê sẽ bán viên thiên thạch nặng 1,7kg cho ông Thành với điều kiện đặt cọc trước 30 triệu đồng.

Ngày 13/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã triệu tập bà Trần Thị Kim Huê (55 tuổi, ngụ tại đường Trương Công Định, TP Đà Lạt) để lấy lời khai vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hợp đồng ký kết ngày 5/6, bà Trần Thị Kim Huê sẽ bán viên thiên thạch nặng 1,7kg cho ông Phan Hữu Thành (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) với giá 255 triệu USD. Ông Thành đặt cọc trước 30 triệu đồng, nếu bà Huê không giao hàng đúng ngày, không đảm bảo chất lượng, phải bồi thường 60 triệu đồng.

Sáng 10/6, theo hợp đồng, bà Huê đưa nhóm ông Thành đi xem thiên thạch nhưng đi lòng vòng cũng không thấy thiên thạch đâu cả. Chiều cùng ngày, bà Huê lại đến, đi cùng bà Trần Thị Đổi (43 tuổi), ngụ tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Bà Đổi khẳng định chú của bà đang cất giữ món “hàng”.

Do không được xem và thử thiên thạch như hợp đồng, ông Thành đi trình báo cơ quan chức năng. Theo Công an TP Đà Lạt, qua lời khai ban đầu của ông Thành, sở dĩ có phi vụ làm ăn này là ông đã thông qua một “cò” thiên thạch ở TP Bảo Lộc. Khi ông gặp bà Trần Thị Kim Huê ở Đà Lạt, bà Huê cho ông xem một mảnh kính bị rạn nứt hình hạt lựu mà theo ông Thành đó là do phóng xạ của thiên thạch gây ra. Tại cơ quan công an, nhóm của ông Thành vẫn khẳng định bà Huê có thiên thạch thật và đang cất giấu ở đâu đó.

