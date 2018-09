Bản di chúc của cascadeur trước pha bay ôtô đầu tiên ở Việt Nam

Trước khi diễn cảnh bay ôtô đầu tiên ở Việt Nam, anh Thục đã viết sẵn di chúc gửi cho vợ con, để trong túi áo ngực.

Anh Trần Như Thục (diễn viên đóng thế thuộc nhóm cascadeur Quốc Thịnh) vào nghề đã nhiều năm, là người từng thực hiện nhiều pha nguy hiểm trong phim như nhảy lầu, tai nạn, các pha võ thuật... Với anh, năm 2006 trở thành cột mốc khi là người đầu tiên ở Việt Nam thực hiện màn bay xe ôtô trên không trung trong MV của ca sĩ Lý Hải.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, anh Thục cho biết, đây là ước mơ từ lâu. Chính anh đã thuyết phục đạo diễn Quốc Thịnh cùng ca sĩ Lý Hải cho mình thực hiện màn mạo hiểm này với những tính toán khoa học và chính xác nhất.

Trước khi thực hiện pha hành động, anh Thục đã viết sẵn bản di chúc để trong túi áo.

Thế nhưng, trước khi thực hiện cảnh quay này một ngày, như có linh cảm, anh Thục quyết định viết di chúc gửi lại cho vợ con. Anh cho biết: "Đêm đó, tôi ngồi viết bản di chúc, trước là xin lỗi vợ con vì đã chọn đam mê nghề nghiệp, không có nhiều thời gian lo cho gia đình. Nếu chuyện không may xảy ra, tôi mong gia đình không vì thế mà mâu thuẫn, bởi bản thân tôi đã lựa chọn con đường này. Sáng hôm sau, 5h sáng tôi trở dậy, nhìn thấy 2 mẹ con đang ngủ mà dòng nước mắt cứ tự động lăn dài. Sau khi ra tới cửa, tôi mới bình tĩnh trở lại".

Hôm đó, tất cả ekip đều tập trung cao độ để có những tính toán chuẩn xác nhất, giảm thiểu tối đa những rủi ro cho diễn viên, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến tính mạng của anh Thục gặp nguy hiểm. Ekip còn có sự tham gia của cả kỹ sư và chuyên gia khói lửa.

Cảnh quay gặp sự cố khiến tính mạng anh Thục bị đe dọa nguy hiểm.

Theo kịch bản, anh Như Thục sẽ lái ôtô với vận tốc 70-80 km đâm vào thùng phuy, trên xe mang 2 kíp nổ và can xăng. Đúng lúc đó, chuyên gia khói lửa sẽ bấm kíp nổ để chiếc xe nổ trên không trung. Khi xe tiếp đất, ekip tính toán đưa anh Thục ra ngoài nhanh chóng nhất với các phương án tiếp oxy, cứu thương.

Tuy nhiên, khi thực hiện, cảnh quay bất ngờ không diễn ra như kịch bản. Vì sự cố mà chỉ một kíp phát nổ, còn một kíp không. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào, trong khi đó anh Thục đang bị treo ngược trong xe. Anh Thục đã phải giành giật từng hơi thở khi bị treo ngược, không có oxy, dây an toàn siết chặt vào bụng. Sau 30 giây không thấy phát nổ, đạo diễn cho người vào cứu và may mắn kíp nổ không nổ vào thời điểm đó. Anh được cứu sống an toàn trong tiếng hò reo của đồng nghiệp.

Gia đình hạnh phúc của anh Thục.

Đạo diễn Quốc Thịnh nói: "Giây phút cứu Thục ra, thấy trong túi anh ấy có một bức thư, ai nấy đều cảm động. Nếu cảnh quay đó không thành công, tôi sẽ ân hận suốt đời vì không cứu được đồng đội".

Đã gần 10 năm sau sự cố đó, anh Thục vẫn quyết tâm theo nghề. Anh kể: "Khi ba tôi còn sống, ông nói, mỗi khi tôi ra ngoài đóng pha nguy hiểm, ông đều mất ngủ mấy ngày. Vợ tôi cũng từng nói rằng, tôi phải chọn giữa gia đình hoặc sự nghiệp, nhưng tôi hài hước nói vui rằng, mình chọn cả hai".

Câu chuyện của anh Thục nằm trong serie "Khoảnh khắc sinh tử" phát sóng trên HTV7 lúc 11h30 trưa chủ nhật hàng tuần.

Nguyên Chi