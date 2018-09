Bác sĩ đánh nhau vì không được... phát biểu

Được mời đến hội nghị nhưng bị ngăn phát biểu, bác sĩ Hưng tức giận lao vào đấm đá túi bụi bác sĩ Hùng nhưng bản thân lại bị thương, phải nhập viện.

Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP Hà Nội) xác nhận thông tin hai bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương là Nguyễn Minh Hùng (Trưởng khoa Thận tiết niệu, kiêm Trưởng ban Giám sát tài chính) và bác sĩ Mai Tuấn Hưng (thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện) xảy ra xô xát dẫn tới hậu quả bác sĩ Hưng bị thương. Công an đã triệu tập hai bên, lấy lời khai để giải quyết vụ việc.

Trước đó, ngày 31/7, Hội đồng Khoa học của Bệnh viện Nội tiết Trung ương họp thường kỳ thông qua nội dung khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh đái tháo đường để trao đổi chuyên môn và nghe báo cáo.

Khi buổi họp diễn ra chừng được 30 phút thì xảy ra xô xát giữa bác sĩ Nguyễn Minh Hùng và bác sĩ Mai Tuấn Hưng. Vì hai bác sĩ đánh nhau, hội nghị phải dừng lại để chờ cơ quan Công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội tới giải quyết. Khi công an tới hiện trường thì người bác sĩ Hưng bê bết máu.

Theo những người chứng kiến, khi bác sĩ Hưng đứng dậy phát biểu ý kiến thì bị bác sĩ Hùng ngắt lời với lý do bác sĩ Hưng không có trong thành phần của hội nghị nên không được phát biểu. Bực tức, bác sĩ Hưng cự lại với lý do được lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến cử đi dự hội nghị nên có quyền phát biểu. Lời qua tiếng lại, hai bác sĩ lao vào đấm đá nhau túi bụi. Kết quả là bác sĩ Hưng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bê bết máu, còn bác sĩ Hùng thì bị công an phường mời về làm việc.

Hiện nguyên nhân của vấn đề đang được điều tra làm rõ.

Theo Pháp Luật TP HCM