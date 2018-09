Ba phạm nhân vượt ngục như phim Mỹ

Lộc, Hạnh và Nam cưa các song sắt rồi đào hầm từ bệ cầu để trốn ra ngoài.

Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa xét xử 3 phạm nhân về tội Trốn khỏi nơi giam giữ gồm Trần Thanh Nam đang chấp hành án tù 19 năm 3 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Đức Hạnh án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù và Trần Văn Lộc án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù. Cả 3 đang ở tại Phân trại số 1, Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Sau khi trốn tù, ba phạm nhân lần lượt bị bắt lại.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 12/2015 Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn tù nên rủ thêm Nguyễn Đức Hạnh và Trần Văn Lộc. Lộc hướng dẫn và đưa Nam một áo phạm nhân. Nam và Hạnh bện, se các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ. Hằng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, hai người thay nhau thực hiện hành động ở cửa sổ buồng giam số 9, sau mỗi lần cưa thì lấy cơm, kem đánh răng trít mối cưa lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra của cán bộ. Đến ngày 20/1/2016, cả ba cưa xong 5 mối sắt, nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên không trốn được.

Ngày 25/1, Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường kích thước 40x28 cm thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8 để Trần Văn Lộc chui sang.

Ba phạm nhân có màn vượt ngục khó tin.

Khi cả 3 đã cùng ở một phòng, Lộc và Hạnh dùng thanh sắt đục tường còn Nam hát hò để át tiếng động để trốn thoát. Tuy nhiên, kế hoạch đào tường bất thành, Lộc chuyển hướng sang đào hầm từ bệ cầu. Trần Văn Lộc đào được bệ cầu lên, xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt, ca, tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà. Cả 3 đào được một hố rộng khoảng 1m, sâu 1m, dài khoảng 3 m.

Ngày 26/1, lợi dụng trời mưa, gió lạnh Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Thanh Nam từng người chui ra rồi tiếp tục đục tường rào trong đêm rồi lẩn trốn vào rừng.

Đến ngày 5/2, Trần Văn Lộc đang trốn tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thì bị phát hiện, bắt giữ. Nguyễn Đức Hạnh bị lực lượng Công an Trại giam Gia Trung phối hợp Công an phường Bình Tân và Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ vào ngày 25/2, khi đang nhậu tại quán thuộc phường Bình Tân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Riêng Trần Thanh Nam, sau nhiều ngày lang bạt ở các nơi, đến 24/3, bị lực lượng Công an Trại giam Gia Trung bắt giữ tại buôn Pai A, xã Đăk Pơi, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

Hội đồng xét xử tuyên phạt ba phạm nhân Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Lộc (cùng 9 năm) và Trần Thanh Nam (9 năm 6 tháng) cùng về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Riêng Trần Văn Lộc thêm 4 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản. Tất cả bản án tù được cộng dồn với bản án đang phải chấp hành.

