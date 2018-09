Ba người chết lõa thể do khí độc xe máy

Đưa xe máy vào phòng kín, nổ máy để lấy điện nghe nhạc và sử dụng ma túy, ba người đã chết do hít phải khí độc.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an về vụ án ba xác chết lõa thể trong nhà nghỉ bỏ hoang ở Hải Dương, do quen biết Phan Văn Minh (36 tuổi, thị xã Chí Linh, Hải Dương) từ trước, chiều 24/3, Hoa và Tuyết (34 tuổi, quê Hải Phòng) đi xe máy lên thị xã Chí Linh chơi.

Sau đó, Minh chở hai bạn gái đến nhà nghỉ P&T Plara tại khu Mít Sắt, phường Thái Học, thị xã Chí Linh (Hải Dương) bỏ hoang để sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục. Vốn là nhân viên kỹ thuật của nhà nghỉ kiêm dịch vụ hát karaoke, massage này nên Minh có chìa khóa ra vào. Đây là khu giải trí đã ngừng hoạt động được hơn 4 tháng, các thiết bị bên trong gần như được chuyển hết đi nơi khác, hệ thống điện lưới đã bị cắt.

Nhà nghỉ P&T, nơi xảy ra vụ việc.

Để có điện phục vụ thú chơi, Minh thuê một máy phát điện về chạy máy tính. Cả ba để xe ngoài cửa, vào phòng karaoke tại tầng 1, trút bỏ quần áo, cùng nhau "chơi đá" và “mây mưa” tập thể.

Đến nửa đêm, máy phát hết xăng, Minh dắt xe máy vào trong phòng, đóng kín cửa, nổ máy để lấy điện mở nhạc chơi tiếp. Do phòng kín, quạt thông gió không hoạt động nên sau nhiều giờ quan hệ tình dục, cả ba đã hít phải khí độc từ động cơ xe máy xả ra, dẫn đến tử vong.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi anh Nguyễn Văn Quang (36 tuổi) là quản lý nhà nghỉ P&T Plaza nhận được điện thoại của gia đình Minh vào chiều 26/3, thông báo việc Minh đi đâu vài ngày nay, không thấy về nhà.

Như có linh tính, anh Quang đến nhà nghỉ P&T Plaza, mượn thang của người dân trèo vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện Minh cùng hai bạn gái nằm chết trên sàn nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân. Riêng Minh và một bạn gái chết trong tư thế ôm chặt nhau.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong phòng có bộ dụng cụ sử dụng ma túy "đá", dụng cụ đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ, một số viên thuốc con nhộng màu vàng, bên trong có bột trắng, quần áo của các nạn nhân vứt khắp phòng.

Đặc biệt chiếc xe máy AirBlade màu đen, mang biển kiểm soát của Hải Phòng của hai cô gái đã hết nhẵn xăng, mọi đồ vật không có dấu hiệu xô đẩy, xáo trộn, hệ thống quạt gió không hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định ba nạn nhân chết trước đó một ngày do sử dụng ma túy, quan hệ tập thể trong phòng kín và bị ngạt khí độc từ động cơ xe máy trong phòng xả ra. Đến sáng 27/3, xác ba nạn nhân đã được công an thị xã Chí Linh bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Theo Khám Phá

* Tên các nhân vật đã được thay đổi