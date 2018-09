Bà mẹ U50 trẻ như gái mới lớn

Thân hình cân đối, khỏe mạnh, làn da không nếp nhăn của Zhang Tingxuan (sống ở Đài Loan) là niềm mơ ước của không ít cô gái trẻ.

Zhang khoe vòng eo không tí mỡ thừa. Ảnh: CEN

Zhang Tingxuan, 44 tuổi, là tác giả của rất nhiều cuốn sách hướng dẫn về cách duy trì vóc dáng và trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều cũng nhờ thân hình cân đối, khỏe mạnh.

Với làn da mịn màng, không có nếp nhăn cùng body chuẩn, Zhang thu hút lượng người hâm mộ lớn ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Cô thường được mọi người gọi là "người phụ nữ xinh đẹp diệu kỳ".

"Nữ hoàng phòng gym" khẳng định trên tài khoản Weibo rằng cô sinh vào tháng 5/1971. Zhang, người có một con trai và một con gái, bắt đầu trở thành cái tên được truyền thông chú ý vào năm 2012 sau khi cô đăng tải những hình ảnh khoe thân hình gọn gàng, khỏe khoắn.

Vẻ đẹp của Zhang đến cả thiếu nữ cũng phải ghen tị. Ảnh: CEN

Zhang cho biết cô giảm thành công hơn 22 kg từ khi sáng tạo ra chương trình tập thể dục của riêng mình. Cô cho biết các động tác có thể thực hiện ở bất cứ đâu và chỉ mất dưới 6 phút để hoàn thành.

Trong cuốn sách Get Slim In Six Minutes (tạm dịch: Trở nên thon gọn chỉ trong 6 phút) của Zhang, được xuất bản năm ngoái, cô chia sẻ các bí quyết để trở nên khỏe mạnh.

"Việc tập thể dục không nên bị giới hạn bởi thời gian hay địa điểm. Miễn là bạn nghĩ đến nó, bạn có thể ngay lập tức thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản để giữ dáng", Zhang nói.

Ngoài ra, bà mẹ hai con cũng tiết lộ một trong số những mẹo của cô là "luôn đảm bảo không bao giờ nhịn đói".

Hướng Dương