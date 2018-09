Ba mẹ con tử nạn khi đi mua bánh sinh nhật

Trên đường đi mua bánh về tổ chức sinh nhật cho con trai một tuổi, ba mẹ con chị Hoa đã bị ôtô tông chết thảm.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 11/5, tại quốc lộ 21B (đoạn qua thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Đội Cảnh sát giao thông số 10, Công an TP Hà Nội, cho hay, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1987, trú quán thôn Phú Duy, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển xe ôtô tải (loại 1,25 tấn) lưu thông theo hướng Mỹ Đức (Hà Đông). Khi đến địa phận thôn Thái Bình (xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1980, trú quán tại thôn Thái Bình xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) điều khiển, phía sau đèo theo cháu Trần Thùy Linh (sinh năm 2007, con gái chị Hoa) và cháu Trần Tuấn Anh (sinh năm 2013, con trai chị Hoa).

Cú va chạm mạnh đã cuốn 3 mẹ con chị Hoa vào gầm xe. Hậu quả, chị Hoa tử vong tại chỗ, cháu Trần Thùy Linh và Trần Tuấn Anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Hoa đang đưa cháu Trần Thùy Linh và cháu Trần Tuấn Anh đi mua bánh gato để mừng sinh nhật cháu Tuấn Anh tròn một tuổi thì xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu là do lái xe tải không làm chủ tốc độ và đoạn đường xảy ra tai nạn là đường có khúc cua. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VTC