Ba học sinh Việt Nam mạo danh IS

Ba học sinh tuổi 13-14 đã thay đổi hình đại diện của nghi phạm đứng đầu vụ thảm sát ở Paris (Pháp).

Ngày 2/12, cơ quan công an đã thông báo kết quả điều tra về trang Facebook mạo danh thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) để đe dọa, kích động khủng bố.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, từ ngày 17 đến 27/11, Cục An ninh mạng đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Định, Đăk Lăk và Bà Rịa - Vũng Tàu truy tìm những người sử dụng mạng xã hội Facebook, mạo danh thành viên tổ chức khủng bố IS để đe dọa, kích động khủng bố.

Cơ quan chức năng xác định đó là ba học sinh của các trường THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn, Bình Định); THCS Phú Lộc (huyện Krông Năng, Đăk Lăk) và THCS Phan Chu Trinh (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ba em đã chiếm dụng trái phép tài khoản Facebook Timuz Zhunusov, thay đổi ảnh đại diện bằng hình ảnh một thành viên IS và đăng nội dung kích động, đe dọa tấn công khủng bố bằng tiếng Ả Rập (sử dụng Google Translate để dịch từ tiếng Việt).

Khẳng định 3 học sinh đã vi phạm pháp luật, tuy nhiên do còn nhỏ tuổi (chỉ 13-14), nhận thức hạn chế, Bộ Công an đã giao chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường có biện pháp quản lý, giáo dục.

Trước đó, ngay sau khi có công điện của Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc phòng chống những kẻ lợi dụng mạng xã hội kích động khủng bố, Công an Hà Nội đã vào cuộc rà soát, phát hiện 5-6 tài khoản dùng hình ảnh của tổ chức khủng bố quốc tế IS. Tuy nhiên, các tài khoản này đã nhanh chóng gỡ hình ảnh và nội dung liên quan đến tổ chức khủng bố này.

VnExpress