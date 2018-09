Bà bầu đẻ rơi con ở lối vào bệnh viện

Người mẹ Trung Quốc đến bệnh viện quá muộn nên không kịp vào trong mà đẻ rơi con ngay lối ra vào.

Sản phụ đẻ rơi con ngay ở lối vào bệnh viện

Sản phụ Yang, 32 tuổi, tự đến bệnh viện để sinh con sau khi nhận thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng khi bà bầu này vừa bước đến trước cửa bệnh viện trung tâm Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, mọi việc lại diễn ra không như dự tính.

Trong đoạn video do camera an ninh ở hành lang bệnh viện cho thấy Yang đang đi thì khựng lại do các cơn co thắt bắt đầu dồn dập hơn.

"Người mẹ dường như nhận ra mình sắp sinh, vì thế cô ấy dừng lại và bắt đầu tụt chiếc quần dài", Mirror dẫn lời y tá Zhu Jili nói.

Ngay khi vừa kéo quần xuống, con của Yang cũng chui ra chỉ sau vài giây.

"Tôi nghĩ cô ấy chỉ sắp sinh thôi, nào ngờ khi kiểm tra quần thì đã thấy em bé nằm trong", Zhu nói tiếp.

Các bác sĩ và y tá bệnh viện lập tức chạy tới giúp Yang, bế cô lên cáng và chuyển đến phòng đẻ.

"Điều quan trọng nhất khi đó là đảm bảo cho đứa bé không rơi ra ngoài và rớt xuống sàn", Zhu cho hay.

Bác sĩ Tian Jianfu, người theo dõi sức khỏe của Yang sau ca vượt can, cho biết tình trạng của bà mẹ này hiện ổn định, tuy nhiên đứa bé được đưa đến khoa nhi để tiến hành thêm vài xét nghiệm. Tian nói thêm Yang, người đã trải qua vài lần sinh thường, đã đến bệnh viện quá muộn nên mới xảy ra tình trạng đẻ rơi.

"Những phụ nữ đã trải qua vài lần sinh thường có xu hướng đẻ nhanh hơn trong những lần mang thai sau đó. Một vài sản phụ không biết điều này nên cuối cùng là sinh luôn tại nhà hoặc trên đường đến viện", Tian cho hay.