Áo ngực thần kỳ giúp tăng kích cỡ vòng 1 chỉ trong một tuần

Chiếc áo ngực đặc biệt, sản phẩm của một nhà phát minh người Serbia, có thể sẽ được bán ra thị trường vào năm tới.

Milan Milić, 30 tuổi, cùng bạn gái Jelena Sabic, 24 tuổi, nảy ra ý tưởng sáng tạo chiếc áo ngực rung E Bra. Ảnh: Enhance Bra

Milan Milić, người sáng tạo ra chiếc áo ngực rung E Bra, cho biết anh nảy ra ý tưởng này khi bạn gái tâm sự muốn sở hữu đôi gò bồng đảo lớn hơn. Trước mong muốn thiết thực đó, anh vui vẻ giúp đỡ.

Milan cho biết chức năng rung của chiếc áo đặc biệt này sẽ làm tăng dòng lưu thông máu đến ngực, khiến ngực trở nên lớn hơn.

Theo Metro, mẫu áo đã được thử nghiệm trên hai phụ nữ ở Mỹ và thu được kết quả tốt. Một trong hai người này là bà Sabrina Molinar, một bác sĩ chuyên khoa 49 tuổi ở bang Miami. Bà cho biết chiếc áo giúp vòng ngực bà tăng từ B lên C sau khi bà chỉ mặc áo 15 phút một ngày.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michael Salzheaur là người kiểm tra thử nghiệm này và xác nhận ngực của bà Molinar thực sự lớn hơn. "Chúng tôi có chụp ảnh trước và sau khi bà ấy mặc áo ngực và cũng đã đo thử. Đúng là có sự tăng kích cỡ", ông Salzheaur khẳng định.

Vòng ngực của cô sinh viên Andrena lớn lên trông thấy. Ảnh: Enhance Bra

"So với việc nâng ngực thì sự thay đổi này là ít hơn, nhưng đúng là hai bầu ngực của bà ấy trở nên lớn hơn, tròn trịa và gần nhau hơn. Bây giờ tôi cũng không biết là do bà ấy tăng cân, do đang trong chu kỳ đèn đỏ hay là nhờ chiếc áo nữa".

Ông Salzheaur cũng cho rằng cần phải có kiểm tra lâm sàng kỹ hơn để có thể chắc chắn rằng chiếc áo ngực thực sự đã làm cho vòng 1 tăng kích cỡ.

Trong khi đó, bà Sabrina thì tuyên bố: "Chẳng có gì khác tác động ngoài chiếc áo cả. Tôi muốn thử thêm lần nữa để xem chúng có to hơn hay không".

Người thứ hai mặc thử chiếc áo này là Andrena, một sinh viên ngành y cũng tới từ Miami. Andrena mặc chiếc áo ngực hồi tháng 5 và nhận thấy đôi gò bồng đảo của mình tăng kích cỡ từ 32B lên 34C.

"Ban đầu tôi rất nghi ngờ bởi nghe có vẻ không đúng lắm. Nhưng sau khi mặc chiếc áo và kết quả thực sự đáng kinh ngạc. Tôi phải mua áo ngực size to hơn. Ngoài ra, chúng vẫn giữ nguyên như vậy kể từ sau khi tôi không mặc áo nữa, trong khi trước đó đây là điều mà tôi lo lắng nhất", cô gái trẻ chia sẻ.

Andrena hiện tự tin với vòng 1 nóng bỏng nhờ mặc áo ngực E Bra. Ảnh: Enhance Bra

Đối với Milan, anh cho biết mục đích của việc làm ra sản phẩm này không phải vì tiền mà chỉ vì muốn làm cho phụ nữ trở nên đẹp hơn. "Tôi sáng tạo ra chiếc áo không phải vì tiền, mà vì cơ thể của người phụ nữ. Cơ thể phụ nữ là một điều tuyệt đẹp của tạo hóa và chiếc áo có thể giúp họ đẹp hơn một cách tự nhiên", Milan nói.

Nếu các lần thử nghiệm lâm sàng đều cho kết quả thành công, chiếc áo ngực E Bra có thể sẽ được bày bán vào năm tới. Giá của chiếc áo vẫn chưa được công bố.

Hướng Dương