8 người tử vong do ngạt khí độc lò vôi ngày đầu năm

Chiều 1/1, nhóm công nhân đang làm việc trong khu lò vôi ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thì bị ngạt khí khiến 8 người mất mạng.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong đêm 1/1 đã tập trung điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở khu lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang làm việc ở lò vôi do người đàn ông tên Lê Văn Thong ở thôn Yên Bái (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) làm chủ thì bị trúng nguồn khí độc. “Nhiều người đổ gục rồi ngất lịm, tắt thở. Họ được chuyển đến bệnh viện tức tốc nhưng 8 người đã chết, trong đó có ông Thong, cô con dâu và con gái”, một nhân chứng nói.

Hiện trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc khám nghiệm đã hoàn tất, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Ông Lê Xuân Hùng (Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống) cho hay bước đầu xác định các nạn nhân chết do ngạt khí. “Nhiều người chết cùng lúc và tắt thở rất nhanh. Đây là điều bất thường song chưa ghi nhận có dấu hiệu nguồn điện bị rò rỉ nên nhiều khả năng nhóm công nhân bị ngạt khí CO2 do đốt than đá nung vôi”, ông Hùng nói.

Khu lò xảy ra vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Hoàng Giang.

Là một trong những người đầu tiên tới hiện trường và tham gia cấp cứu các nạn nhân, giọng đứt quãng không rõ thành lời, ông Lê Đình Ngọc (53 tuổi) bảo chưa hết sợ hãi khi chứng kiến giây phút từng người đổ gục trong miệng lò. “Tôi đang ở nhà trông cháu, nghe làng xóm tri hô có người bị ngất xỉu trong lò vôi nhà ông Thong nên vội chạy ra, đến nơi thấy mấy người nằm la liệt dưới hố sâu hơn 2m”, ông Ngọc nói.

Vội nhảy xuống hố nhưng thấy khó thở, ông Ngọc vội bịt mũi xua tay và hô lớn để mọi người đừng vào. Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn, vợ và hai con gái ông Thong cùng một người nữa vẫn lao xuống.

“Tôi tìm cách cứu họ nhưng bất lực”, ông Ngọc kể và cho hay nếu không nhanh chân trèo ra khỏi miệng hố có lẽ cũng đã mất mạng.

Bên ngoài lò vôi của gia đình ông Thong.

Thoát được ra ngoài, ông Ngọc vội chạy về nhà lấy một chiếc quạt công suất lớn, hướng thẳng vào hố bật gió. Có luồng gió mạnh, khí độc mới khuếch tán bớt rồi một số thanh niên khỏe mạnh được phân công bế từng nạn nhân chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 8 người đã ngừng thở.

Người thân cho hay, gia cảnh khó khăn lại đông con nên đầu năm 2015, ông Thong vay mượn tiền bạc để làm lò đốt vôi mưu sinh. Làng Yên Thái có nghề đốt vôi hàng chục năm nay, dù làm ăn không mấy lời lãi nhưng không có nghề phụ khác nên nhiều gia đình vẫn bám trụ với nghề độc hại và cực nhọc này.

Nhiều người đốt vôi có kinh nghiệm ở Hoàng Giang nhận định, có thể mẻ than được chủ lò mua đợt này có hàm lượng khí độc quá cao lại gặp tiết trời nồm ẩm, mưa phùn nên phát tán chậm dẫn đến sự việc thương tâm.

Trong khu vực núi Yên Thái, xã Hoàng Giang có 6 lò vôi tư nhân hoạt động tự phát nhiều năm nay.

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/1, trong lúc vài công nhân đang xếp đá vào lò thì một nhóm khác nhóm lửa ở phía dưới khiến một người trong lò cao bị ngạt, ngất xỉu. Thấy vậy, 8 người khác vào cứu hộ cũng bị ngạt theo. Cả 9 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời song 8 người đã tử vong.

Trong các nạn nhân có ông chủ lò lôi 56 tuổi cùng con gái và con dâu, một cô đang mang thai tháng thứ 5. Vợ ông Thong đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Huyện Nông Cống hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

