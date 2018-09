4 vụ cháy gây nhiều thương vong năm 2016

Hơn 20 người tử vong là con số thống kê được từ các vụ cháy lớn xảy ra ở TP HCM, Hà Nội và Cà Mau.

Cháy quán cà phê ở Sài Gòn, 6 người chết

Căn nhà trơ khung sắt sau trận cháy.

Toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi, 3 trẻ em cùng 3 người thân quê Bắc Giang không thể thoát khi lửa bùng lên tại quán cà phê trong hẻm Lê Văn Sỹ, quận 3, rạng sáng 16/12. Khói lửa, mùi khét bốc lên lúc hơn 0h tại căn nhà có gác lửng và một lầu trong hẻm. Người dân xung quanh phát hiện hô hoán nhau ứng cứu, báo động cho người trong căn nhà. Gần 10 xe cứu hoả có mặt ngay sau đó. Các chiến sĩ chia làm nhiều hướng tiếp cận căn nhà, dập tắt hoả hoạn trong 10 phút. Họ phá cửa vào trong nhưng mọi thứ đã bị thiêu rụi, 6 người cùng gia đình tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra, 4 nạn nhân khác cũng bị thương.

Cháy quán karaoke ở Hà Nội, 13 người chết

Vụ cháy xảy ra khoảng 14h ngày 1/11, khởi phát từ một quán karaoke và nhanh chóng lan ra các nhà lân cận trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngọn lửa trùm lấy cả dãy nhà.

Tiếng nổ, khói và lửa lan rất nhanh do trời gió to. Hàng chục lính cứu hỏa cùng nhiều xe chuyên dụng và 2 xe cứu thương đến hiện trường dập lửa, cấp cứu người bị nạn. Đám cháy xảy ra ngay mặt phố rộng, nhưng do khó tiếp cận mặt tiền tòa nhà vì kết cấu của phòng karaoke quá kín nên mọi nỗ lực đã không mang lại hiệu quả. Sau gần 7 tiếng chữa cháy, lực lượng cứu hộ mới vào được bên trong nhà, phát hiện 13 nạn nhân tử vong. Mặt tiền tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, tất cả các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy và Hà Nội đã bị tổng kiểm tra, yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các biển hiệu che chắn mặt tiền, các yêu cầu đảm bảo về an toàn phòng chống cháy nổ cũng được làm gay gắt hơn.

Cháy ở thành phố Cà Mau, 6 người gia đình thầy giáo tử vong

Hơn 0h ngày 31/7, lửa bùng phát ở phía sau căn nhà trên đường Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau, khi 7 người trong gia đình ông Trần Quang Tiên đang ngủ say. Phát hiện lửa và khói, hàng xóm đập cửa hô hoán nhưng chỉ có bà Trần Thị Lê (chị gái ông Tiên) thoát được ra ngoài.

Quang cảnh căn nhà sau trận hỏa hoạn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên phía trước căn nhà rộng gần 100 m2. Mọi người nỗ lực tìm cách dập lửa và cứu 6 người bị kẹt đang kêu cứu bên trong nhưng bất thành. Căn nhà bị cháy được thiết kế vách và mái bằng tôn, gác gỗ, chỉ có một cửa trước duy nhất, kế bên là căn nhà 6 tầng và cách nhà lồng chợ phường 7 Cà Mau vài chục mét.

Cảnh sát cứu hỏa có mặt dập tắt đám cháy ngay sau đó. Hỏa hoạn chỉ thiêu rụi phần sau của căn nhà, với diện tích hơn 40 m2. Khi đám cháy được dập tắt, 6 thi thể đã cháy nằm trên gác gỗ, trong nhà vệ sinh, dưới sàn nhà.

Cháy cửa hàng ở Sài Gòn, 4 người chết

4h sáng ngày 10/6, lửa phát ra từ phía sau cửa hàng bán bếp từ Tân Phú Gia trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP HCM). Người dân xung quanh bị đánh thức bởi tiếng la hét của người phụ nữ trông coi cửa hàng nhưng cửa căn nhà 2 tầng bị khóa bên trong, khói bao phủ khắp nơi.

Lửa bốc lên từ tầng lầu của cửa hàng.

Mọi người hô hào tìm cách ứng cứu nhưng bất thành. Một chiếc xe cẩu đi ngang qua được đề nghị phá cửa kéo bằng sắt của cửa hàng. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bao phủ khắp tầng dưới. Hỏa hoạn xảy ra khi cửa hàng có 5 người ngủ bên trong, chỉ một phụ nữ thoát được ra ngoài. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó nhưng 4 nạn nhân còn lại, trong đó có 3 nam, đã thiệt mạng.

