3 người mất 'của quý' do bị cuốn vào máy sục khí ao tôm

Cả ba lần lượt nhập viện trong tình trạng máu chảy liên tục, bộ phận sinh dục tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết bệnh nhân đầu tiên là một thanh niên ở Ninh Thuận bị mất toàn bộ da vùng bìu và dương vật, tầng sinh môn có vết thương rách sâu đến sát cơ vòng hậu môn, vết thương có dấu hiệu dập nát và hoại tử.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân vừa được tạo hình lại dương vật. Ảnh: Nhung Trần

Nạn nhân cho biết anh nhón chân bước qua máy sục khí trong ao nuôi tôm đang hoạt động và bị cánh quạt của máy hút vào nghiến đứt.

Các bác sĩ đã phải cắt lọc vùng mô tổn thương, cầm máu, chăm sóc vết thương. Người bệnh sau đó được phẫu thuật ghép da bằng mảnh da mỏng tự thân lấy từ mặt trong đùi.

Trường hợp thứ hai là một nông dân 52 tuổi ở Cà Mau, ông này nhập viện với da vùng kín bị bóc trần. Người bệnh cũng cho biết khi đang mặc quần đùi làm việc trong ao tôm thì bị cuốn vào trục quay cánh quạt của máy sục khí tạo oxy.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ cũng đã che phủ dương vật bằng vạt da mỏng được lấy từ mặt trong của đùi. Vùng bìu bị mất da được tạo hình bằng một phần vạt da bìu còn lại. Người bệnh vừa được cho xuất viện ngày 1/2.

"Tổn thương nghiêm trọng hơn cả là chàng trai 23 tuổi ở Trà Vinh, nhập viện trong tình trạng máy sục khí ao tôm "thổi bay” vùng da sinh dục đồng thời nghiến đứt tinh hoàn phải. Chúng tôi đã phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ để cắt lọc nhiều vùng mô dập nát, cầm máu chảy từ cuống thừng tinh đã đứt rời tinh hoàn phải, sau đó ghép da mỏng che phủ dương vật và bìu", một bác sĩ nói.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 trường hợp bị lóc da vùng bìu, dương vật do tai nạn có liên quan tới máy sục khí ao tôm. Khi trao đổi với các bác sĩ, các nạn nhân đều cho rằng mình không may gặp phải tai nạn hi hữu, nhưng thực tế nguyên nhân chủ yếu do nạn nhân không mặc quần bơi gọn gàng khi xuống nước mà mặc quần đùi rộng dễ bị “hút” vào luồng nước từ các máy sục khí đang hoạt động.

Từ những tai nạn trên, bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân nuôi tôm nên mặc quần bơi gọn gàng hoặc đồ bảo hộ lao động có che chắn cơ quan sinh dục khi xuống nước, chỉ vệ sinh và sửa chữa máy khi các cánh quạt ngưng hoạt động.

"Khi xảy ra chấn thương hoặc vết thương cơ quan sinh dục, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cầm máu. Sau đó, nạn nhân cần được chuyển đến các cơ sở y tế chuyên sâu về nam khoa, có khả năng thực hiện phẫu thuật vi phẫu tạo hình để tiếp tục chăm sóc và ghép da khôi phục chức năng năng tiết niệu - sinh dục", bác sĩ Dũng nói.