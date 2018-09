12 ngày lần dấu vết kẻ cướp ngân hàng ở Huế

Căn cứ biển số xe của tên cướp, cảnh sát xác định xe được mua một ngày trước khi gây án và người bán đã cung cấp nhiều đặc điểm nhận dạng.

Lúc 17h ngày 6/12, tại Phòng giao dịch Thành Nội thuộc chi nhánh ngân hàng BIDV ở số 29 Mai Thúc Loan (thành phố Huế), một bảo vệ và 4 nhân viên đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để chuyển nộp quỹ trung tâm thì bị một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt cầm khẩu súng đe dọa. Sau 4 tiếng xoẹt lửa phát ra từ khẩu súng, một số viên đạn bi bắn ra, mọi người hoảng sợ ẩn nấp dưới các bàn làm việc…. Quầy giao dịch không có kính chắn nên kẻ cầm súng nhanh chóng lấy được từng cọc tiền bỏ vào ba lô, chạy ra ngoài.

Theo nhà chức trách, toàn bộ hành vi ăn cướp 725 triệu đồng diễn ra trong vòng 12 giây. Do hắn phóng xe máy bỏ chạy, công an Huế lập tức chặn kiểm tra hàng nghìn lượt xe máy tại cửa ngõ ra vào thành phố và quốc lộ 1A, song không có kết quả.

Lời thú tội của kẻ cướp ngân hàng ở Huế

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra tại Thừa Thiên - Huế, gây chấn động, hoang mang trong xã hội, ngày 7/12, cơ quan điều tra lập chuyên án mang “bí số 1216C” với 17 thành viên. Cục cảnh sát hình sự (C45), Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C54), Cục kỹ thuật nghiệp vụ 2 (A71), Cục kỹ thuật nghiệp vụ 1 (A70), Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng đều cử cán bộ đến tỉnh Thừa Thiên - Huế để phối hợp điều tra.

Qua truy xuất camera của ngân hàng BIDV, lời khai các nhân chứng, lực lượng chức năng xác định kẻ cướp là nam thanh niên 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7 m, sử dụng xe Attila màu trắng...

Ban chuyên án tổ chức truy xét theo 2 hướng chính: Truy tìm theo nhận dạng do quần chúng nhân dân cung cấp và truy tìm phương tiện, tang vật thu được qua truy xét, đặc biệt là từ biển số 52Z5 - 3962.

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy do một người ở xã Quang Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đứng tên sở hữu, nhưng ngày 5/12 đã bán với giá 2,1 triệu đồng. Qua miêu tả của người này, cảnh sát nhận thấy người mua có hình dáng giống kẻ cướp ngân hàng. Ngay sau đó, chiếc xe máy Attila được lực lượng chức năng tìm thấy ở chợ Đông Ba.

Công an Thừa Thiên - Huế công bố hình ảnh nghi phạm cùng đặc điểm nhận diện để người dân tham gia truy tìm. Tại một số phường, công an địa phương còn treo tiền thưởng 10 triệu đồng cho người báo tin có giá trị.

Rất nhiều người dân đã gọi điện thoại tới Ban chuyên án, thậm chí đến tận nơi. Từ những nguồn tin này cùng với việc phân tích dữ liệu camera ghi trọn cảnh tên cướp và các nguồn tin khác, nhà chức trách xác định thủ phạm là Nguyễn Hoàng Tâm, 29 tuổi, trú ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Sau hơn 10 ngày lần theo dấu vết, ngày 18/12, công an đã bắt được Tâm tại ngôi nhà vợ chồng anh ta thuê ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Khám xét nhà Tâm và nhà bố vợ ở huyện Phú Vang, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu một khẩu súng gas bắn bi, một băng đạn bi, 2 xấp tiền, cùng chiếc balô màu đen.

Công an đọc lệnh bắt giữ Tâm. Ảnh: Trần Hồng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai một tuần trước khi gây án có đặt mua súng bắn bi trên mạng với giá 7,5 triệu đồng, súng được gửi từ TP HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Trưa ngày 5/12, Tâm ra Huế mua lại chiếc Attila biển số 52Z5 - 3962. Ngày 6/12, Tâm ra lại Huế và tìm mua mũ bảo hiểm, khẩu trang y tế, găng tay bằng len , chạy xe thám thính nhiều vòng trước khi thực hiện vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng BIDV.

Thực hiện xong vụ cướp vào chiều tối cùng ngày, Tâm bỏ lại xe máy ở chợ Đông Ba và bắt taxi về nhà bố mẹ vợ giấu súng, sau đó mang tiền vào Đà Nẵng trả nợ cho các chủ nợ cá độ bóng đá.

Nghi can này khai khi cướp ngân hàng thu được món tiền lớn chỉ là do may mắn. Theo nhiều người hàng xóm, vợ chồng Tâm mở tiệm làm tóc, anh ta ít nói, không nhậu nhẹt, cư xử nhã nhặn...

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng công đầu trong việc tìm ra được Tâm thuộc về quần chúng nhân dân. Nhờ những nguồn tin quý giá của họ lực lượng công an đã dễ dàng xác định được thủ phạm.

