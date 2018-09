12 năm đăng ký kết hôn với em chồng mà không biết

Suốt 12 năm, do nhầm lẫn, giấy đăng ký kết hôn ghi tên em chồng, thay vì tên chồng mà cả gia đình chị Thương anh Phụng không phát hiện ra.

TAND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa ra quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị Bùi Thị Thanh Thương và anh Bùi Văn Minh (trú tỉnh Phú Yên). Đồng thời, tòa tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa chị Thương và anh Minh, hủy giấy khai sinh của cháu Bùi Ngọc Mẫn (con chị Thương).

Theo hồ sơ, năm 2002, anh Bùi Văn Phụng (anh trai anh Minh) cưới chị Bùi Thị Thanh Thương. Cuộc sống vợ chồng của cả hai diễn ra êm ả, đến nay họ đã có với nhau hai đứa con. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi gia đình tá hỏa phát hiện ra sự nhầm lẫn “đỡ không nổi” trong nhiều năm qua. Trong giấy đăng ký kết hôn của chị Thương, ở mục người chồng thay vì phải ghi tên anh Bùi Văn Phụng, người ta lại điền tên em trai của anh, là anh Bùi Văn Minh.

Sự việc này được phát hiện khi vợ chồng chị Thương nhờ người nhà đi làm giấy khai sinh cho đứa con thứ hai. Người này phát hiện trong giấy đăng ký kết hôn lại ghi tên chồng là Minh. Lạ hơn nữa, ngay trong giấy khai sinh của đứa con đầu lòng chị Thương, cháu Bùi Ngọc Mẫn, phần tên cha cũng lại ghi là Bùi Văn Minh mà giấy khai sinh này do chính tay anh Phụng đi đăng ký khai sinh ở xã.

Giải thích về chuyện này, anh Phụng cho biết, anh ở nhà có tên là Minh, còn em trai anh tuy tên khai sinh là Minh nhưng ở nhà lại có tên là Đức. Khi đăng ký kết hôn, thay vì hai vợ chồng tự đi làm thì chị Thương lại nhờ cha ruột mình đến UBND xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) để làm thủ tục đăng ký kết hôn hộ. Và vì trước giờ cứ gọi anh Phụng là Minh nên khi đi đăng ký kết hôn, người cha chị Thương mang nhầm giấy CMND của anh Bùi Văn Minh theo mà không mảy may suy nghĩ. Từ đó cán bộ hộ tịch cứ thế mà điền vào, thành ra cái giấy kết hôn mới có sự nhầm lẫn đáng tiếc như thế.

Còn về giấy khai sinh đứa con do anh Phụng đích thân đi đăng ký, nguyên nhân là do anh không biết chữ. Khi đi làm khai sinh, anh Phụng mang giấy đăng ký kết hôn ra xã. Cán bộ hộ tịch cứ dựa vào tên người chồng trong giấy đăng ký kết hôn mà ghi tên cha vào khai sinh cho cháu Mẫn.

Cũng may, đến lần làm giấy khai sinh cho đứa con thứ hai thì sự nhầm lẫn này mới được phát hiện. Cán bộ đã hướng dẫn chị Thương gửi đơn đến TAND huyện Tuy An yêu cầu hủy giấy đăng ký kết hôn với em chồng và hủy luôn giấy khai sinh của cháu Mẫn để đăng ký lại.

Sau khi quyết định có hiệu lực pháp luật, chị Thương và anh Phụng phải đến UBND xã An Cư (Tuy An) để làm lại thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định và cải chính giấy khai sinh cho cháu Mẫn.

Theo Pháp Luật TP HCM