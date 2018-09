Thí sinh Miss Ngôi Sao thích làm tình nguyện

Tự nhận xét mình nhút nhát nhưng mỗi khi làm việc có ích cho cộng đồng, Phượng Liên như trở thành một người khác, sôi nổi và nhiệt tình hơn.

Có tính cách rụt rè, ít nói và hay xấu hổ, nhưng khi nhắc tới các công việc tình nguyện Bùi Phượng Liên (sinh năm 1994, thí sinh đã lọt vào bán kết Miss Ngôi Sao 2014) trở nên hào hứng hơn hẳn. Cô sinh viên Học viên Ngoại giao chia sẻ, mình thường xuyên tham gia các hoạt động có tính chất cộng đồng và cảm thấy bản thân trưởng thành lên rất nhiều nhờ những công việc xã hội đó.

Liên là con út trong gia đình có 3 anh chị em nên được bố mẹ rất cưng chiều, nhưng cô tiểu thư Hà thành lại rất thích tham gia tình nguyện ngay từ khi còn nhỏ. Lên lớp 10, Liên mạnh dạn khởi xướng các bạn trong lớp cùng nhau tới thăm hỏi và động viên các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Ban đầu, vì tính cách nhút nhát, ít giao tiếp và thiếu kinh nghiệm, Liên loay hoay không biết phải bắt đầu làm thế nào. Sau đó, cô đã tự mày mò lên các diễn đàn của học sinh khóa trước trong trường để hỏi thêm về cách thức thực hiện.

Ngoài thời gian học ở trường, Phượng Liên rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Phượng Liên cho biết, mình vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống êm ấm và đầy đủ hơn nhiều người nên những hoạt động vì cộng đồng là cơ hội để cô chia sẻ và cảm thông với những người kém may mắn hơn mình. "Cuộc sống của tôi khá yên bình, tôi được bố mẹ chăm sóc, bao bọc rất cẩn thận. Do đó, chính những dịp được ra ngoài, gặp gỡ nhiều người, tôi mới được tận mắt chứng kiến những mảnh đời éo le, những số phận khác xa với thế giới của mình, mà trước đây tôi chỉ được xem qua phim ảnh, đọc trên mạng. Chỉ khi được trải nghiệm thực tế, tôi mới thực sự thấu hiểu được gần như trọn vẹn những điều đó. Nó thực sự rất khác so với tưởng tượng của tôi", Phượng Liên tâm sự.

Hiện ở trường, cô nữ sinh này cũng đang ấp ủ nhiều dự định cho các hoạt động thiện nguyện của mình. Liên cùng các bạn đang gấp rút hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm nhạc từ thiện nhằm gây quỹ quyên góp cho trẻ em nghèo vượt khó tại vùng biên giới hải đảo, giúp cho các em có một ngày Tết Trung Thu ấm áp, đủ đầy. Nằm trong chuỗi sự kiện này là các chương trình mang tính cộng đồng cao như hiến máu nhân đạo cho các bệnh nhi ở bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương hay tổ chức các sân chơi, giao lưu cho các em nhỏ.

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười sáng, Phượng Liên thu hút ánh nhìn của người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng vừa qua, Phượng Liên cũng tích cực tham gia vào chiến dịch Tiếp sức mùa thi do Thành đoàn Hà Nội phát động với nhiệm vụ phát cơm miễn phí tại cổng trường, đồng thời hướng dẫn về quy chế và các vấn đề khó khăn mà thí sinh và người nhà gặp phải. Những lúc rảnh rỗi, cô cũng thường xuyên cùng bạn bè tới các bệnh viện để chơi với các bệnh nhi hoặc phát cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân.

Tự nhận xét mình là người dễ gần nhưng rụt rè, cô gái 20 tuổi bộc bạch, khi được làm những công việc có ích cho cộng đồng, cô như được truyền cảm hứng, trở thành một người khác, sôi nổi và nhiệt tình hơn ngày thường. "Mỗi lần đi tình nguyện, giúp đỡ mọi người, dù ít hay nhiều thì tôi cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Bản thân tôi còn rất nhiều thiếu sót, như nhút nhát hay thiếu kiên nhẫn. Nên đây là cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống", Liên nói.

Do đang học tập trong môi trường Học viện Ngoại giao nên Phượng Liên có cơ hội được trở thành tình nguyện viên trong một số chương trình mang tính chất quốc tế, trong đó có Hội nghị phát thanh - truyền hình Châu Á Thái Bình Dương năm 2013.

Trước khi chương trình diễn ra, ban tổ chức đã đăng tải rộng rãi thông tin tuyển tình nguyện viên cho đối tượng sinh viên có khả năng ngoại ngữ và kỹ năng xử lý tình huống tốt. Rất nhiều hồ sơ đăng ký tham dự được gửi đến và cô nữ sinh Phượng Liên, khi đó mới là sinh viên năm thứ nhất, may mắn được chọn trong tổng số 25 tình nguyện viên của Hội nghị.

Trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị, Liên cùng những bạn khác có nhiệm vụ hướng dẫn và chăm sóc cho các đoàn khách quốc tế. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày này, Liên hào hứng kể về một vị đại biểu lớn tuổi bị khiếm thị mà cô trực tiếp tiếp đón.

"Bác ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng lại một thân một mình sang Việt Nam mà không hề có trợ lý. Vị khách này rất giỏi ngoại ngữ và tự tin khi thuyết trình về các vấn đề chuyên môn. Thế nhưng, vào giờ giải lao hay khi tham quan các địa điểm bên lề hội nghị, hai bác cháu có cơ hội nói chuyện, trao đổi thì tôi lại nhận thấy bác ấy rất vui vẻ và dễ gần. Tôi đã học được rất nhiều điều quý giá từ vị khách đáng mến này. Đầu tiên, đó là tính tự lập, không dựa dẫm vào ai cả. Sau đó là tinh thần lạc quan, dù bản thân mình có khiếm khuyết hay nhược điểm thì vẫn có thể khắc phục được nếu có đủ quyết tâm. Chỉ cần mình nỗ lực và cố gắng thì không gì là không thể", Phượng Liên tâm sự.

Với vóc dáng cao ráo, vào lúc rảnh rỗi, cô sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao thường xuyên cùng bạn bè ghi lại những bộ ảnh đẹp mắt.

Góp mặt trong nhiều hoạt động cộng đồng nhưng cô nữ sinh vẫn dành sự ưu tiên số 1 cho học tập. Liên hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Dù trong gia đình không có ai theo nghề nhưng cô gái không coi đó là trở ngại. Liên bảo, không biết lý do vì sao lại yêu ngành này đến vậy. Ước mơ này theo cô từ khi còn bé và lớn dần theo năm tháng. Khi nộp hồ sơ thi Đại học, Liên cũng chỉ nộp duy nhất một nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao. "Có lẽ, đó là cái duyên của tôi với nghề", cô lý giải.

Ngoài các hoạt động tình nguyện, Phượng Liên cũng tham gia vào một số công tác do Bộ Ngoại giao tổ chức, trong đó có Lễ kỷ niệm 60 năm ký kết hiệp định Geneve vào tháng 7 vừa qua. Khi được hỏi về ưu thế của phái nữ trong nghề này, cô gái 20 tuổi cho biết, chính sự mềm mại, nữ tính và lịch thiệp của những nữ cán bộ ngoại giao, nữ chính khách giúp giải quyết các vấn đề tranh chấp được dễ dàng hơn. Ước mơ lớn nhất của Phượng Liên giờ đây hiện thực hóa được giấc mơ làm việc trong Bộ Ngoại giao ở một tương lai không xa.

Nguyên Chi

Ảnh: Linh Linh