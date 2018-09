Miss One TV - sân chơi song hành cùng Miss Ngôi Sao

Miss One TV là cuộc thi đồng hành cùng Miss Ngôi Sao do FPT Telecom tổ chức. Tham gia Miss One TV thí sinh sẽ có cơ hội may mắn lọt vào Top 60 - vòng Bán kết Miss Ngôi Sao 2014. Thí sinh đạt giải Miss One TV sẽ do FPT Telecom lựa chọn. Giải thưởng là 20 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều phần quà có giá trị lớn, được vinh danh trong đêm Gala Chung kết tại TP HCM ngày 21/9 và trở thành Đại sứ thương hiệu cho FPT Telecom. Mọi chi tiết xin tham khảo tại website www.miss.fpt.vn FPT Telecom là nhà tài trợ chính thức của cuộc thi Miss Ngôi Sao.