'Tút' nhan sắc rạng ngời đón Tết, nhận lì xì 50%

Với mong muốn giúp phái đẹp Việt 'lột xác' diện mạo, tỏa sáng ngày Tết, từ 1/1-20/1, Lavender triển khai ưu đãi nhiều dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Tân trang nhan sắc ngày cận Tết

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2017, dù bận rộn lịch diễn, công việc hay lo toan sắm sửa cho gia đình, nhiều chị em vẫn không quên tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp nhằm sở hữu nhan sắc rạng ngời trong những ngày đầu xuân.

Ngọc Trinh, Quỳnh Nga, Lệ Hằng tất bật với công cuộc làm đẹp cuối năm tại một địa chỉ làm đẹp cao cấp. Truyền trắng phiên hồng hoa là bí quyết giúp các mỹ nhân tỏa sáng làn da đón Tết.

Một trong những người đẹp chú trọng việc tân trang nhan sắc, "tút" lại làn da là người mẫu Ngọc Trinh, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga và Á hậu Lệ Hằng. Trong đó, dịch vụ được nhiều nghệ sĩ lựa chọn là truyền trắng phiên hồng hoa Tây Tạng - công thức trắng da, ngừa lão hóa của nhiều người đẹp châu Á.

Ngoài khả năng dưỡng da trắng hồng, bật tone sau 3 buổi thực hiện, tinh chất phiên hồng hoa còn cấp ẩm, giúp làn da luôn mịn mướt, căng bóng và chặn đứng lão hóa từ bên trong, đem đến vẻ đẹp không tuổi, tràn đầy sức sống.

Trong khi đó, nhiều doanh nhân lại tìm đến trẻ hóa xóa nhăn một lần New Thermage để nâng cơ, thon gọn mặt sau một năm vất vả, lo toan. Với khả năng lấy lại 10 năm tuổi xuân sau 60 phút thực hiện, New Thermage là phương pháp phù hợp, giúp chị em sở hữu diện mạo tươi tắn, rạng rỡ đón Tết.

Trẻ hóa xóa nhăn New Thermage là bí quyết thay đổi diện mạo của nhiều ngôi sao và doanh nhân thành đạt trong dịp cuối năm (tính theo lịch âm).

Bên cạnh nỗi lo về làn da, nhiều bà mẹ sau sinh, chị em có thân hình quá khổ cũng lên kế hoạch giảm cân cấp tốc. Để lại dáng nhanh chóng và an toàn kịp đón Tết Nguyên Đán, thay vì ép cân bằng ăn kiêng hay luyện tập, không ít chị em lựa chọn công nghệ hủy mỡ tầng sâu 2 buổi Contri Plus. Nhờ khả năng đánh bay 15kg mỡ thừa, 13cm vòng eo trong 2 ngày dựa trên nguyên lý khoa học và tự nhiên, Contri Plus có thể giúp chị em nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn săn chắc.

Ngoài ra, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, phun xăm, trị mụn, xóa nám... cũng là một trong những dịch vụ được phái đẹp ưa chuộng trong thời điểm giáp Tết.

“Lột xác” diện mạo đón năm mới, nhận lì xì tới 50%

Phái đẹp có thể thay đổi diện mạo từ vóc dáng, làn da đến từng đường nét trên khuôn mặt với chương trình ưu đãi lớn tại Lavender và trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp cao cấp tiêu chuẩn 5 sao với chi phí khuyến mãi gồm:

Các dịch vụ dưỡng trắng da toàn thân: lì xì 10 triệu đồng khi khách hàng sử dụng dịch vụ truyền trắng phiên hồng hoa; ưu đãi tới 20% khi khách hàng tham gia dịch vụ tắm trắng Hi-Shine 3D.

Liên hệ hotline 090 230 8888 hoặc xem chi tiết tại đây để nhận ưu đãi tới 50% từ Lavender. Chương trình khuyến mãi kéo dài từ 1/1-20/01, áp dụng cho cả hai chi nhánh Hà Nội và TP HCM.

Các dịch vụ trẻ hóa da, xóa nám, trị mụn: ưu đãi 20% cho dịch vụ trẻ hóa xóa nhăn một lần New Thermage, chuyên gia Thermage Châu Âu 10 năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện; ưu đãi 20% công nghệ trị mụn Laser Acne, đặc biệt, gói trị mụn sinh viên liệu trình 30 lần - giá gốc 700.000 đồng một lần, chỉ còn 500.000 đồng; ưu đãi tới 40% công nghệ trị nám PicoWay, "thổi bay" 80% nám chỉ sau 4 tuần.

Phun thêu Hàn Quốc: ưu đãi 40% cho nhóm khách hàng 2 người trở lên hoặc sử dụng hai dịch vụ phun thêu (mắt, môi, mày).

Các dịch vụ giảm béo cấp tốc: ưu đãi tới 40% dịch vụ giảm béo Ultra Burnfat Nhật Bản; giảm 20% dịch vụ giảm cân Contri Plus thế hệ mới của Mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt: khuyến mãi 30% các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt như mắt, mũi, cung mày; cơ hội mắt đẹp mày sang với combo cắt mí Minline, miễn phí phun mày 8D Hàn Quốc; lì xì 10 triệu đồng cho khách hàng sử dụng dịch vụ nâng ngực hoặc gọt hàm.

Chị em có thể làm đẹp ngay hôm nay để sở hữu diện mạo xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, gương mặt hài hòa, rạng rỡ đón xuân mới và nhận lì xì tới 50% chi phí các dịch vụ làm đẹp cao cấp tại Lavender. Liên hệ qua hotline 090 230 8888 để nhận ưu đãi và được các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tư vấn miễn phí.

