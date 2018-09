Tư vấn điều trị mụn và chăm sóc da

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) vừa tổ chức chương trình 'Tư vấn trực tuyến - Giải pháp điều trị mụn và chăm sóc da tuổi trưởng thành'.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Chuyên khoa da liễu và Dược sĩ Phạm Thị Hạnh - Đại diện Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã giải đáp hơn 40 câu hỏi của các bạn gái về mụn và cách chăm sóc da tuổi trưởng thành.

- Thưa bác sĩ, em năm nay 26 tuổi, da nhờn. Từ khi dậy thì, mặt em đã bị mụn nhiều lần. Đi chữa trị vài tháng là hết, nhưng sau lại tái phát, lặp đi lặp lại như vậy đã nhiều năm. Mong bác sĩ tư vấn cho em cách điều trị dứt hẳn?

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Da nhờn sẽ có khuynh hướng nổi mụn. Điều trị mụn làm giảm nhờn nên hết mụn. Sau khi ngưng điều trị, nếu không tiếp tục các biện pháp giúp điều tiết chất nhờn, da sẽ nhờn trở lại nên mụn tái phát. Da nhờn lại là đặc tính liên quan đến nội tiết, lứa tuổi, cách chăm sóc da, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt. Vì thế để tránh mụn tái phát, bạn cần tiếp tục sử dụng sản phẩm kiểm soát nhờn, chăm sóc da đúng cách, chế độ ăn giảm cay, nóng, đường bột, dầu mỡ, sinh hoạt điều độ, tránh stress. Bạn có thể dùng sữa rửa mặt Acnes Oil Control Cleanser để kiểm soát dầu, thoa Acnes Soothing Lotion làm sạch da dầu, cùng với Acnes 25+ Facial Serum làm sáng da và kiểm soát mụn.

- Làm cách nào để hết mụn khi phải trang điểm hàng ngày?

- Dược sĩ Phạm Thị Hạnh: Trang điểm hàng ngày là cách giúp phụ nữ tự tin và xinh đẹp hơn nhưng việc loại bỏ các sản phẩm trang điểm trên da là yếu tố quan trọng nhằm phòng tránh mụn. Sau khi trang điểm, bạn nên dùng các sản phẩm tẩy trang dạng dầu như Miracle Apo Make up Remover Oil để loại bỏ các sản phẩm trang điểm lâu trôi. Ngoài ra, bạn nên chọn dùng các sản phẩm làm sạch hàng ngày với các thành phần có chứa Acid Salicylic loại bỏ tế bào chết và bụi bẩn tận sâu trong lỗ chân lông như Acnes 25+ Facial Wash. Bạn cũng cần chăm sóc da kết hợp ngăn ngừa mụn với Acnes 25+ Facial Serum có tính năng trị mụn, dưỡng da, chăm sóc da lão hóa.

Các bác sĩ tham gia tư vấn trực tuyến.

- Em bị mụn bọc, mụn mủ sưng đỏ, điều trị đã lâu nhưng không khỏi. Với loại mụn này nên lựa chọn cách điều trị như thế nào?

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Với thể mụn nặng, mụn bọc, sưng viêm, để sẹo xấu cần điều trị liên tục thời gian dài nhiều tháng, cả năm bằng các phương pháp đặc trị dùng thuốc thoa, uống, chiếu ánh sáng, laser.... Tùy trường hợp cần phối hợp nhiều phương pháp, chiếu ánh sáng xanh giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn nhưng để giảm nhờn cần những biện pháp phối hợp.

Việc quan trọng là điều trị duy trì bằng những biện pháp giảm nhờn, kháng khuẩn như dùng Gel rửa mặt Acnes 25+ Facial Wash và tinh chất dưỡng da mụn Acnes 25+ Facial Serum vừa kiểm soát mụn vừa cải thiện tổn thương do mụn gây ra.

- Em bị thủy đậu, tính từ ngày bị đến nay là 1,5 tháng. Em đã khỏi nhưng để lại nhiều vết sẹo lõm nhẹ và thâm trên mặt. Mong bác sĩ tư vấn cho em cách điều trị phù hợp.

- Dược sĩ Phạm Thị Hạnh: Để làm mờ sẹo lõm và vết thâm do thủy đậu, bạn có thể chọn dùng Acnes C10. Sản phẩm chứa Vitamin C nguyên chất 10% nên sẽ có hiệu quả tốt trong việc làm sáng da, làm đầy sẹo lõm nhờ tăng tạo collage nở lớp đáy da. Vì vậy, cách này giúp cải thiện hiệu quả các tổn thương do thủy đậu để lại. Bạn cần kiên nhẫn để có hiệu quả tốt nhất và nên bảo vệ da tránh nắng. Bạn nên dùng Acnes C102 một lần một ngày.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn thêm bộ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày để ngăn ngừa mụn tuổi trưởng thành như chọn dùng bộ sản phẩm Acnes 25+ gồm gel rửa mặt làm sạch da, ngăn ngừa mụn mới: Acnes 25+Facial Wash; trị mụn, dưỡng, chăm sóc da lão hóa: Acnes 25+ Facial Serum.

- Da tôi không được sáng và mịn. Bạn bè khuyên tôi nên dùng dầu gấc để mát xa mặt hàng ngày nhưng tôi chưa dám thử vì sợ không an toàn cho da. Xin bác sĩ tư vấn thêm về phương pháp này.

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Sắc tố da do melanin nằm ở màng đáy thượng bì của da quyết định. Để da sáng, bạn cần tránh ánh nắng mặt trời, dùng kem chống nắng thường xuyên và thoa sản phẩm trẻ hoá da Acnes C10. Acens C10 thẩm thấu sâu trong da, kích thích tăng sinh collagen làm da đàn hồi căng mọng, làm mờ đốm nâu, tàn nhang và cải thiện những tổn thương da do ánh nắng mặt trời gây ra. Massage bằng dầu gấc chỉ có hiệu quả bên ngoài mặt da và không có thành phần làm sáng trắng da, nên hiệu quả không cao.

- Em bị mụn từ lúc 12 tuổi, đến nay em không còn mụn nhưng sẹo rỗ thì rất nhiều. Có những phương pháp nào giúp em khắc phục được tình trạng này?

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Sẹo rỗ sau mụn rất khó điều trị. Những phương pháp như lăn kim, laser, tiêm chất làm đầy, ánh sáng... có thể giúp bạn cải thiện tình trạng này. Biện pháp đơn giản và an toàn là bạn có thể thoa Acnes C10 với tinh chất vitamin C hàm lượng cao, có tính ổn định và thẩm thấu tốt qua da, kích thích tăng sinh collagen làm đầy sẹo lõm, mờ vết thâm rất hiệu quả.

- Da mặt em trước đây bình thường, tuy không trắng nhưng khá mịn và không nổi mụn. Sau khi em đi spa để massage, xông hơi mặt khoảng 6 lần thì mặt em bắt đầu nổi mụn chi chít trên trán lan xuống mép rìa ngoài tận mang tai. Em đã đi trị mụn nhiều nơi nhưng chỉ thuyên giảm rồi cũng trở lại như cũ. Xin bác sĩ tư vấn cho em cách khắc phục?

- Dược sĩ Phạm Thị Hạnh: Theo em chia sẻ, có thể da em hơi nhạy cảm hoặc đã bị kích ứng với các sản phẩm dùng tại spa. Vì vậy, em cần phải cân nhắc chọn sản phẩm chăm sóc da và thử trước khi dùng. Trường hợp da có những biểu hiện như trên, em nên đến bác sĩ để được tư vấn điều trị thích hợp.

Sau khi tình trạng da được cải thiện, em có thể chọn dùng bộ sản phẩm Acnes 25+Facial Wash để rửa mặt làm sạch da hàng ngày, ngăn ngừa mụn mới. Sau đó, dùng tinh chất Acnes 25+ Facial Serum bằng cách thoa một lớp mỏng cho toàn mặt để nuôi dưỡng da hàng ngày (sáng và tối). Em có thể thoa thêm một lượng tinh chất trên những nơi có mụn để điều trị (do có tính năng vừa dưỡng da và cả điều trị mụn); nên duy trì sử dụng sản phẩm hàng ngày đồng thời bảo vệ da khi tiếp xúc nắng.

- Tôi thường xuyên ra ngoài đi công tác. Đường bụi nhiều là bị mụn mủ, rất đau. Tôi nên sử dụng loại thuốc nào để trị bệnh?

- Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh: Bạn nên chọn sản phẩm điều trị mụn có nhãn hiệu rõ ràng, thương hiệu uy tín, công thức, thành phần đặc trị mụn; không dùng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác hay tình phần không rõ ràng. Khi bị mụn mủ, bạn có thể thoa tinh chất chuyên biệt giảm mụn viêm như Acnes 25+ Facial Serum. Bên cạnh đó, bạn có thể chăm sóc da nhờn bằng gel rửa mặt Acnes 25+ Facial Wash; dùng phim thấm dầu Acnes Oil Remover Film.

Bộ sản phẩm Acnes 25+ với công thức đặc chế phù hợp cho làn da tuổi trưởng thành, giúp giảm mụn và tình trạng sưng đỏ, cấu trúc da nhanh chóng phục hồi; làm sáng và săn chắc bề mặt da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.



Acnes 25+ gồm 2 sản phẩm: Gel rửa mặt ngăn ngừa mụn - Acnes 25+ Facial Wash Ngăn ngừa mụn: Salicylic Acid giúp làm dịu tình trạng mụn, kháng khuẩn, ngăn hình thành mụn mới.

Mờ đốm nâu: Vitamin C làm sáng bề mặt da, giúp mờ các đốm nâu, vết thâm sau mụn và giữ cấu trúc da săn chắc.

Rửa sạch sâu, da ẩm mịn: Hạt Jojoba và Maltooligosyl Glucoside rửa sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết; duy trì làn da ẩm mịn, săn chắc. Tinh chất chuyên biệt cho da mụn - Acnes 25+ Facial Serum: công thức C+ System thẩm thấu nhanh vào từng lớp tế bào da giúp giảm mụn, tình trạng sưng đỏ làm sáng vết thâm và cải thiện bề mặt da; ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa.