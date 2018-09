Tự tin, công việc thuận lợi nhờ chỉnh sửa dáng mũi

Chị Hương từng bị bế tắc và trầm cảm do mặc cảm ngoại hình, hiện chị có cuộc sống vui vẻ nhờ nâng mũi.

Chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, Long An) là một trong những trường hợp "thay ngoại hình, đổi cuộc đời". Từ nhỏ, chị được nhận xét ngũ quan hài hòa nhưng cánh mũi hơi bè ra hai bên, gây thô cứng. Trong khi đó sóng mũi lại thấp, nhìn nghiêng kém thanh tú. Chị cho biết gặp nhiều khó khăn vì dáng mũi khiếm khuyết. Liên tục bị lừa cộng thêm tài chính thất thoát khiến chị nhiều lúc bế tắc, trầm cảm.

Chị tâm sự nỗi buồn và được bạn tốt tên Nga khuyên nâng mũi để cải thiện ngoại hình, chi phí cũng không cao. Chị Hương kể Nga từng thẩm mỹ mũi vì sống mũi bị lệch do tai nạn. Lúc đầu chị Nga cũng bất an vì đọc được thông tin nâng mũi bị dị ứng, bóng đỏ đầu mũi do chất liệu độn không tốt, ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Chồng chị Nga sau đó dẫn vợ đến Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng để nâng mũi vì có bạn thân làm trong trung tâm này. Sau thẩm mỹ, chị Nga ngày càng đẹp, mũi không biến chứng. Nhìn thấy bạn tốt sở hữu gương mặt, vóc dáng mũi như mong muốn, chị Hương cũng quyết định nhờ bạn tư vấn, đến trung tâm bạn giới thiệu để thẩm mỹ.

Bác sĩ tư vấn tỉ mỉ, giúp chị em an tâm trước khi thực hiện.

Chị Hương cùng bạn lặn lội từ Long An lên Sài Gòn, tìm đến Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng nâng mũi. Có kinh nghiệm, chị Nga dặn dò Hương nhiều kiến thức cơ bản, đồng thời giúp bạn giải tỏa áp lực. "Tôi sợ lắm vì đây là lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần nghĩ đến tiêm và dao kéo, tôi lại rùng mình”, chị nói.

Tuy nhiên, quá trình nâng mũi diễn ra nhanh chóng, không gặp biến chứng gì trước, trong và cả sau phẫu thuật. Sau làm đẹp, chị không tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi, gương mặt cũng thanh tú và sáng hơn trước. Nhìn mình trong gương, chị mừng rỡ vì thấy đường nét sắc xảo, mũi cao thẳng.

Bác sĩ tỉ mỉ, cẩn trọng trong quá trình nâng mũi.

Sau thẩm mỹ, chị được bác sĩ dặn dò, lưu ý cách chăm sóc mũi tại nhà như: giữ vệ sinh sạch sẽ vùng mũi, tránh va chạm mạnh trong những ngày đầu. Về quê, chị tự tin hơn khi gặp gỡ bạn bè, người thân. Công việc cũng thuận lợi hơn trước, tài chính không còn khiến chị đau đầu như trước. Chị không còn bị trầm cảm, u buồn mà mở lòng, kết bạn và có thêm nhiều niềm vui mới

“Cảm ơn các bác sĩ và nhân viên tại Xuân Hùng đã giúp tôi thay đổi ngoại hình. Không biết tương lai thế nào, hiện tôi rất hạnh phúc, khỏe mạnh và có cảm giác an toàn khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc, theo dõi của bác sĩ”, chị Hương nói thêm.

Hình ảnh trước và sau nâng mũi.

Liên hệ: Thẩm mỹ Xuân Hùng

- Trung tâm phẫu thuật : 26 Hoàng Dư Khương (khu Kỳ Hoà), phường 12, quận 10, TP HCM

Giờ mở cửa: 8h-19h, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ

- Trung tâm chống lão hóa: 198 A đường 3-2, phường 12, quận 10, TP HCM

Giờ mở cửa: 8h-19h cả tuần, nghỉ các ngày lễ

Hotline:19006848

Website: thammy.vn

(Nguồn: Thẩm mỹ Xuân Hùng)