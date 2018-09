Trị sẹo tiết kiệm với ưu đãi giảm 50%

Từ 7/11 đến 16/12, nhân dịp sinh nhật Belas Spa tròn 9 tuổi, khách hàng sẽ nhận được khuyến mại lớn lên đến 50% khi mua các liệu trình chăm sóc da.

Chương trình "Sinh nhật vàng, rộn ràng ưu đãi khủng" giảm 50% cho nhiều liệu trình lẻ hoặc trọn gói như dịch vụ trị sẹo, trẻ hóa da, nâng cơ mặt. Khách hàng có cơ hội trị sẹo rỗ công nghệ Venus Viva BL15 với mức chi phí tiết kiệm. Sau hơn 5 tháng ra mắt, Venus Vivia BL15 chứng tỏ hiệu quả khi điều trị thành công cho hàng trăm khách hàng.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là một trong những khách hàng tiên phong sử dụng công nghệ xoá sẹo Venus Viva.

Chị Thu Trang (TP HCM) chia sẻ: "Tôi biết đến công nghệ Venus Viva BL15 thông qua một người bạn trong một lần công tác tại Singapore, lúc đó tại Việt Nam chưa có công nghệ này. Tôi bị sẹo rỗ 2 bên má, cánh mũi, lỗ chân lông to do mụn để lại. Tôi đã điều trị bằng rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng hầu như không cải thiện. Vì vậy, ngay khi quyết định thử áp dụng phương pháp này, tôi cũng không quá tin tưởng vào hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ với lần làm dịch vụ đầu tiên, lỗ chân lông của tôi đã cải thiện đáng kể, sẹo rỗ cũng đầy hơn. Da hồi phục rất nhanh, sáng hơn. Sau đó, tôi đã quay lại Singapore làm dịch vụ này thêm 3 lần nữa. Sẹo đã hồi phục tới 70-80%, lỗ chân lông thu nhỏ hẳn. Khi biết Belas Spa được chuyển giao công nghệ này, tôi đã đưa mẹ và cô bạn thân đến để tư vấn. Chi phí tại Việt Nam rẻ hơn nhiều so với Singapore nữa. Tôi đã đăng ký cho mẹ trị lão hóa da, bạn tôi đăng ký trị sẹo mụn. Làn da của cả 2 được cải thiện rất nhiều sau điều trị".

Không những nhận được đánh giá tốt từ khách hàng, công nghệ Venus Viva BL15 còn được nhiều sao Việt như Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Lê Phương, Ngọc Lan tin tưởng. Trước khi có mặt Việt Nam, Venus Viva BL15 (Mỹ) đã được các chuyên gia da liễu đánh giá cao. Khác với những dịch vụ điều trị sẹo cũ, công nghệ mới này cho hiệu quả cao, cải thiện tình trạng mụn lên đến 80%, không xâm lấn, không gây đau rát. Khách hàng không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Công nghệ có tới 2 đầu cơ chế hoạt động: Fractional RF & Smartscan chuyên điều trị sẹo, rạn da, thu nhỏ lỗ chân lông; Diamond Polar chuyên về trẻ hóa da, giảm nếp nhăn.

Công nghệ điều trị được nhiều vấn đề của da cùng một lúc.

Venus BL15 với công nghệ Smartscan ứng dụng trong thẩm mỹ nội khoa giúp quét nhanh hơn trên bề mặt da, làm tối thiểu hóa tổn thương và giúp truyền tải năng lượng đồng đều trên vùng điều trị. Với các công nghệ cũ, mỗi liệu trình điều trị mất trung bình từ 8 đến 10 lần điều trị nhưng với Venus Viva bạn chỉ cần từ 3 đến 5 lần điều trị đã mang tới hiệu quả tương đương cho các tình trạng da thâm, nám, sẹo.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ Venus Viva BL15 sẽ được giảm 50% cho liệu trình lẻ hoặc trọn gói trong 10 ngày từ 7/12 đến 16/12. Ngoài ra, Belas Spa còn ưu đãi cho các dịch vụ khác như giảm 50% tất cả các dịch vụ lẻ và trọn gói; giảm thêm 5%, tương đương với 55% cho hóa đơn dịch vụ từ 40 triệu đồng trở lên; giảm thêm 10%, tương đương với 60% cho hóa đơn dịch vụ từ 50 triệu đồng trở lên.

