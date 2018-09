Trị sẹo rỗ theo lời khuyên của chuyên gia

Để trị sẹo rỗ, sẹo lõm dứt điểm, các bác sĩ tại Dencos Luxury sẽ tư vấn miễn phí cho bạn để xác định đúng tình trạng và gợi ý phương cách đặc trị khoa học.

Sẹo rỗ, sẹo lõm gây mất thẩm mỹ cho da mặt. Đối với phụ nữ, da sẹo trở thành nỗi mặc cảm rất lớn, làm mất đi nét duyên của phái đẹp, hạn chế trong việc trang điểm, ăn uống.

Nguyên nhân gây sẹo

Sẹo rỗ, sẹo lõm hình thành do tổ chức nguyên bào sợi bị tổn thương ở lớp trung bì. Quá trình tự làm liền vết thương bị ức chế, thiếu hụt các hệ thống liên kết dưới da như collagen, acid hyaluronic, chất nền tảng khi có tổn thương trên da mặt như mụn, nốt thủy đậu, nốt dị ứng, nhiễm khuẩn… Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp nhất gây ra sẹo mà không phải ai cũng biết rõ để phòng tránh.

Nặn, hút mụn không đúng cách và thiếu vệ sinh là nguyên nhân để lại sẹo thường gặp mà ai cũng mắc phải.

Sẹo lõm do mụn: mụn là tác nhân thường gặp nhất. Khi mụn hình thành đã tạo nên khoảng hoại tử nhỏ ở bề mặt da, nhân mụn bị lấy đi để lại sẹo. Chúng ta nặn mụn đã vô tình làm cho bề mặt da tổn thương sâu, nhiễm trùng. Sẹo do phỏng dạ hay thủy đậu: sẹo này có bề mặt rộng 3mm đến 8mm. Nặn, bóp, chích, hút mụn không giữ vệ sinh làm cho vi trùng và vết thương lây lan rộng để lại sẹo lõm, sẹo rỗ. Sẹo lõm do viêm nang lông thường lan rộng xuống trung bì, sau đó thành túi mủ hoại tử. Dùng thuốc hoặc mỹ phẩm trị mụn không đúng cách, đặc biệt là thuốc có chứa corticoid, thuốc có thể triệt mụn nhanh nhưng sau đó làm mụn hình thành trở lại nhiều, dấu sẹo sâu hơn.

Điều trị sẹo hợp lý

Sẹo rỗ hay sẹo lõm khi đã hình thành trên da mặt thì rất khó để làm lành lại nếu không điều trị đúng cách. Để mật độ sẹo không dày thêm, bạn cần hạn chế tối đa các nguyên nhân tác động kể trên. Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên khoa tại Dencos Luxury dành lời khuyên cho bạn theo 3 mức độ như sau:

Những dược liệu gần gũi, tự nhiên có thể giúp chị em làm mờ những phần sẹo mới hình thành ở mức độ nhẹ.

Sẹo ở mức độ nhẹ, mờ và mật độ thưa: bạn có thể vận dụng các cách khắc phục đơn giản tại nhà thông qua việc đắp thường xuyên các mặt nạ tự nhiên khoai tây nghiền, nghệ tươi, gừng tươi, nước cốt chanh, tinh dầu trà xanh, tinh dầu tầm xuân…

Hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, lõm hiệu quả và nhanh chóng hơn, bạn có thể sử dụng mỹ phẩm chăm sóc, điều trị chuyên dụng do các bác sĩ tư vấn trực tiếp tại Dencos Luxury. Da sẹo cũng là một dạng bệnh lý, do đó các bác sĩ khuyên bạn nên cẩn thận trước các loại mỹ phẩm để tránh tình trạng làm tổn thương hoặc kích ứng, gây biến chứng khó khắc phục về sau. Bạn cần được thăm khám kỹ lưỡng để xác định chính xác tình trạng sẹo và được hướng dẫn dùng loại mỹ phẩm đặc trị đảm bảo về chất lượng, có hiệu quả điều trị thích hợp.

Sẹo rỗ, sẹo lõm mức độ nặng, lâu năm: với tình trạng này, các giải pháp tự nhiên hoặc chữa trị ở bên ngoài da là không đủ, bạn cần một giải pháp khoa học và tác động sâu từ bên trong. Theo đó, các chuyên gia thẩm mỹ của Mỹ đã sáng tạo thành công công nghệ trị sẹo mới Intensif với nguyên lý hoạt động cải tiến. Intensif sẽ làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm ở phạm vi sâu, rộng, thu nhỏ lỗ chân lông, làm mịn màng và hồng da tự nhiên. Qui trình thực hiện công nghệ cao cấp này an toàn và không gây tổn thương da. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Công nghệ trị sẹo tiên tiến Intensif có thể làm đầy tổ chức sẹo nhanh chóng chỉ sau lần thực hiện đầu tiên.

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Nhân dịp 8/3, Dencos Luxury tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ hàng đầu với công nghệ căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ 1/3 đến hết 31/3. Xem chi tiết tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)