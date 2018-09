Trị mụn, ngừa sẹo thâm

Sử dụng bọt rửa Oxy Acne Clear Wash và gel Oxy Acne Clear Gel cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý sẽ giúp các chàng ngăn chặn mụn.

Mụn là bệnh lý phổ biến ở nam giới từ 15 đến 30 tuổi. Do nhiều nguyên nhân, tình trạng mụn thường kéo dài và nặng hơn so với nữ giới. Sau khi hết mụn, làn da nam giới trở nên sần sùi, để lại nhiều vết sẹo thâm dai dẳng. Vì vậy, phái mạnh cần bổ sung các kiến thức chăm sóc da nhằm ngăn ngừa việc hình thành sẹo thâm ngay trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ da liễu Huỳnh Huy Hoàng, khi bị mụn, làn da tổn thương, kết cấu collagen và sợi elastin có thể bị phá hủy. Dưới tác động của tia tử ngoại (UVA và UVB), dãy tế bào Melanocytes (nhà máy sản xuất hắc tố melanin) ở lớp đáy thượng bì bị kích thích hoạt động quá tích cực, tạo thành những vết sẹo thâm trên da. Do đó, khi tình trạng mụn càng nặng, các hệ lụy sau mụn càng nhiều, dai dẳng và khó điều trị.

Nam giới ít chú ý chăm sóc làn da, chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và sử dụng chất kích thích... là những yếu tố khiến mụn trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, khi bị mụn tấn công, đa phần nam giới ít khi đi khám bệnh và thường dùng tay: cạy, nặn mụn, sử dụng các loại kem không rõ nguồn gốc xuất xứ... Do đó, theo thống kê, 80% - 90% nam giới khi bị mụn sẽ để lại vết thâm.

Bác sĩ da liễu Huỳnh Huy Hoàng.

Để kết hợp trị mụn và hạn chế sự hình thành sẹo thâm, các chàng cần chú ý kết hợp những nguyên tắc sau:

Điều trị mụn đúng cách: Lựa chọn thành phần điều trị phù hợp với tình trạng mụn:

Mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn viêm nhỏ: nhóm thuốc sử dụng phổ biến là các loại thuốc chứa thành phần làm mềm và bong lớp sừng (Salicylic Acid, Sulfur…). Ngoài ra, Salicylic Acid có tính kháng viêm, vì thế, chỉ cần 2% hàm lượng Salicylic Acid giúp bong nút sừng ở các loại mụn đầu trắng, mụn viêm nhỏ. Đây là thành phần được ứng dụng nhiều nhất trong các chế phẩm trị mụn trứng cá.

Mụn viêm, sưng đỏ và đau: sử dụng thuốc có chất Benzoyl Peroxide, Resorcin... Nhóm thuốc này làm tróc lớp sừng, diệt vi khuẩn, kháng viêm, do đó phù hợp để điều trị các tình trạng mụn nặng.

Kết hợp thành phần ngăn ngừa sẹo thâm:

Đối với tình trạng mụn nặng cần tập trung điều trị mụn trước. Trường hợp mụn vừa và nhỏ nên lựa chọn các chế phẩm trị mụn có kết hợp thành phần ngăn ngừa hình thành sẹo, vết thâm như Beta-carotene, vitamin E, vitamin C, vitamin B3…. Trong đó, vitamin C được ứng dụng rộng rãi với khả năng ngăn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin tạo ra - sắc tố quyết định màu sắc da, nhờ đó cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ vết thâm. Bên cạnh đó, vitamin C giúp kích thích tổng hợp collagen, nâng đỡ những phần da bị lõm xuống do thiếu hụt collagen, làm sẹo lõm được cải thiện.

Không sử dụng thuốc trị mụn không rõ nguồn gốc:

Các loại thuốc này có thể có corticosteroids, sử dụng không đúng cách, kéo dài sẽ gây ra các tác dụng phụ như: teo da, giãn mạch, mụn nghiêm trọng hơn... Do đó, cần lưu ý chọn thuốc trị mụn có nguồn gốc, thành phần rõ ràng từ các công ty dược mỹ phẩm uy tín.

Không dùng tay cạy, nặn mụn: Đặc biệt khi mụn đang viêm, sờ tay vào mụn thường xuyên sẽ làm mụn bị viêm đỏ nặng, khó điều trị và để lại vết thâm kéo dài hơn.

Giữ vệ sinh da sạch sẽ; ăn uống, sinh hoạt điều độ; tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng… giúp điều trị mụn hiệu quả hơn và hạn chế hình thành vết thâm.

