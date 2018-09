Thẩm mỹ răng sứ và tư vấn từ chuyên gia

Theo chuyên gia thẩm mỹ nha khoa Đinh Trường Hùng của Peace Dentistry, đích đến của thẩm mỹ răng sứ là một nụ cười đẹp và dài lâu.

Chuyên gia thẩm mỹ răng sứ, bác sĩ Đinh Trường Hùng - chuyên khoa thẩm mỹ nha khoa tại Peace Dentistry.

Góc độ thẩm mỹ

Theo bác sĩ Hùng: "Thẩm mỹ răng sứ không chỉ dừng lại ở một hàm răng đẹp. Đích đến của nó là nụ cười đẹp, cái đẹp tinh tế và tự nhiên, nhưng trên hết nó phải lâu dài và an toàn". Muốn vậy, một ca răng sứ thẩm mỹ tối thiểu phải đáp ứng 3 yếu tố sau.

Thứ nhất, răng sứ phải đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ nha khoa về cung răng, hình thể răng, màu sắc răng. Ví dụ, cung răng cần tương thích với cung hàm cũng như các cấu trúc khác trên khuôn mặt như cằm, đầu - cuối chân mày, đầu - đuôi mắt, tháp mũi... và có sự cân đối giữa cung răng hàm trên - hàm dưới để khớp cắn chuẩn.

Phân tích dựng hình thẩm mỹ răng sứ tại Nha khoa Peace Dentistry.

Thứ hai, răng sứ phải có sự tinh tế và tính tự nhiên về hình thể, đường nét và màu sắc. Nếu phạm một trong các vấn đề như đường nét thô, hình dáng thiếu tự nhiên, không đồng màu, đục màu, màu quá trắng, thiếu độ trong, độ sáng kém... tức là ca thẩm mỹ đã thất bại.

Thứ ba, răng sứ hài hòa với khuôn miệng, khuôn mặt, màu da, và thậm chí cả tính cách để có được hàm răng đẹp và nụ cười ấn tượng. Những yếu tố như khuôn miệng; màu, độ dày của môi; khuôn mặt; màu da; tính cách... sẽ quyết định đến cung răng, hình thể, góc cạnh và màu sắc của răng sao cho hàm răng và nụ cười đạt thẩm mỹ.

Phom răng tinh tế, màu sắc trắng sáng và có độ trong tự nhiên, hài hòa với tổng thể khuôn miệng, mặt, làn da.

Góc độ y khoa

"Thẩm mỹ răng sứ đẹp trước hết phải ăn nhai tốt và đảm bảo sức khỏe cũng như tuổi thọ của răng lâu dài. Nếu làm suy giảm tuổi thọ và sức nhai của răng tức là thẩm mỹ thất bại", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Muốn vậy, một ca răng sứ thẩm mỹ tối thiểu phải tuân thủ 4 tiêu chí sau:

Chỉ định đúng trường hợp

Thẩm mỹ răng sứ được chỉ định trong các trường hợp như răng mọc lệch (một hay nhiều răng), răng thưa hoặc hở kẻ răng, răng tối màu mà tẩy trắng răng không hiệu quả, răng hô hoặc móm không muốn niềng răng. Phương pháp cũng được áp dụng cho răng bị các tổn thương như gãy, mẽ hoặc vỡ lớn, mất răng còn chân răng, thẩm mỹ nha khoa (điều chỉnh kích thước, hình dáng, màu răng của răng).

Chỉ định đúng phương pháp thẩm mỹ răng sứ

Bác sĩ Đinh Trường Hùng cho biết, hiện nay, có 2 phương pháp thẩm mỹ răng sứ chính là bọc răng sứ thẩm mỹ và mặt dán sứ Veneer... Trong đó, mặt dán sứ Veneer chỉ mài mỏng mặt trước của răng (khoảng 0,5 mm) hoặc gần như không mài răng, còn bọc răng sứ thì tỉ trọng mài răng cao hơn. Tùy vào trường hợp mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp cụ thể.

Một số trường hợp chỉ định thẩm mỹ răng sứ tại Peace Dentistry.

Mài răng an toàn, giữ lại tối đa răng thật

Bác sĩ cần lưu ý mài vừa đủ để giữa lại tối đa răng thật, không gây các tổn thương cho nướu, nên sử dụng các thiết bị mài răng hiện đại với độ chính xác cao, thời gian mài nhanh và không gây cảm giác đau hay ê buốt khi mài.

Triệt tiêu nguy cơ dẫn đến việc suy giảm tuổi thọ và sức khỏe của răng

Theo bác sĩ Hùng, khi thẩm mỹ, cần lưu ý để răng sứ không xâm lấn nướu gây tổn thương. Với trường hợp cần chữa tủy (răng mọc lệch nghiêm trọng), bác sĩ phải chữa tủy triệt để đảm bảo không làm suy giảm tuổi thọ răng và triệt tiêu các nguy cơ dẫn đến viêm tủy, gây đau nhức.

Ngoài ra, phương pháp cũng phải bảo đảm tính sát khít giữa cùi răng và mão sứ, giữa các răng để trách tích tụ thức ăn và vi khuẩn.

Để có được hàm răng thẩm mỹ đẹp, khách hàng nên lựa chọn những địa chỉ làm đẹp uy tín, sử dụng các loại vật liệu sứ lưu hành quốc tế, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có thẻ bảo hành xác thực IDPI (International Dental Prosthesic Identity).

Mặt dán sứ Veneer là một trong những phương pháp thẩm mỹ răng sứ có ưu điểm giữ lại tối đa răng thật.

"Với người bác sĩ, chuyên môn giỏi là yếu tố cần thiết, nhưng trên hết là cái tâm để chia sẻ, đồng cảm và đặt mình vào vị trí khách hàng. Đích đến của thẩm mỹ răng sứ là cái đẹp của sự tinh tế, an toàn và dài lâu. nhưng phải đi liền với sự an toàn và lâu dài. Do vậy, khi quyết định làm một việc gì liên quan đến hàm răng của mình, các bạn nên tìm hiểu, lựa chọn kỹ càng địa chỉ nha khoa uy tín với đội ngũ bác sĩ có tâm, có tầm", bác sĩ Đinh Trường Hùng chia sẻ.

