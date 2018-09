Tắm trắng theo lời khuyên bác sĩ

Tắm trắng giúp làm trắng, mịn da. Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức khiến nhiều chị em lựa chọn phương pháp không an toàn, gây hại cho da.

Bác sĩ Vũ Thái Hà (cố vấn da liễu hơn 10 năm kinh nghiệm tại một spa uy tín tại Việt Nam) dành 3 lời khuyên cho phái đẹp để tắm trắng an toàn, hiệu quả và nhanh chóng.

Lựa chọn sản phẩm chiết xuất tự nhiên

Cung cấp cho da “nguồn dinh dưỡng” tốt, đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng (thương hiệu uy tín) là điều đầu tiên phái đẹp cần lưu ý. Chị em cần tránh các loại kem trộn rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, chứa các hóa chất độc hại như: thủy ngân, hydroquinone, acide salicylique, iode, corticoid…

Công nghệ Hi - Shine 3D, tắm trắng được đánh giá cao về hiệu quả, độ an toàn. Nhờ sử dụng các tinh chất chiết xuất 100% từ tự nhiên, Hi - Shine 3D đã được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là “Dịch vụ tắm trắng an toàn hiệu quả nhất năm 2014”.

Các tinh chất làm trắng trong Hi - Shine 3D được chiết xuất từ Kojic acid, ellagic acid trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C… an toàn cho mọi loại da.

Sử dụng máy móc hỗ trợ

Ngoài chất lượng của sản phẩm làm trắng, thiết bị là yếu tố quan trọng, giúp làn da sáng và đều màu hơn gấp 15 lần so với việc chỉ sử dụng tinh chất làm trắng. Đó cũng là lý do tại sao các phương pháp tắm trắng thủ công tại nhà, không có sự hỗ trợ nào của máy móc, thường không đem lại kết quả trắng như ý muốn. Tình trạng da loang lổ, chỗ trắng chỗ đen, các vùng da ở khuỷu tay, đầu gối thô ráp, xỉn màu khó khắc phục.

Thiết bị nhiệt quang đa điểm có trong liệu trình tắm trắng tại spa cao cấp sẽ đẩy tinh chất làm trắng vào da sâu hơn, giúp rút ngắn thời gian trị liệu mà hiệu quả vẫn cao. Xem thêm tại đây.

Tắm trắng dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ da liễu

Bác sĩ Vũ Thái Hà khuyến cáo phái đẹp khi có nhu cầu tắm trắng, nên tới các cơ sở làm đẹp tin cậy kiểm tra trình trạng da, lựa chọn phương pháp phù hợp, thực hiện liệu trình dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ da liễu có chuyên môn cao

Không chỉ giúp chị em chọn được cách làm trắng phù hợp với cấu trúc da, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm còn đóng vai trò lớn trong việc xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình tắm trắng như: hiện tượng da quá mẫn cảm, bị kích ứng với sản phẩm làm trắng.

Tại hệ thống làm đẹp uy tín, toàn bộ quá trình tắm trắng của khách hàng (gồm các bước: soi da, tư vấn, tắm trắng) đều được thực hiện và giám sát bởi cố vấn da liễu giàu kinh nghiệm.

Để được thăm khám và tư vấn miễn phí bởi bác sĩ Vũ Thái Hà, đặt lịch tại đây.

(Nguồn: Lavender Spa & Clinic)