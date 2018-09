Tuyệt chiêu giúp bà mẹ ba con Ivanka Trump duy trì vóc dáng người mẫu

Tuy bận rộn nhưng ái nữ tổng thống Mỹ luôn dậy từ sớm, tranh thủ tập yoga hoặc chạy bộ để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

Bận rộn với việc chăm sóc ba đứa trẻ cùng lịch làm việc dày đặc nhưng Ivanka Trump - con gái tổng thống Mỹ Donald Trump - luôn xuất hiện trước công chúng với thần thái tươi tắn, vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Ivanka Trump luôn thu hút sự chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.

Ivanka thú nhận rằng, thời điểm trước khi sinh con, cô tiêu thụ khá nhiều tinh bột trong một ngày với các thực phẩm như burger, pizza, mỳ ống… nhưng sau sinh, cô đã thay đổi thói quen ăn uống để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Cô chủ yếu sử dụng các sản phẩm hữu cơ, được trồng tại địa phương, ăn nhiều protein, hạn chế tiêu thụ carbohydrate, uống nhiều nước.

Ái nữ tổng thống Mỹ cũng từng có thời điểm ăn uống kém lành mạnh.

Ivanka rất chuộng cá hồi được đánh bắt tự nhiên - loại thực phẩm chứa nhiều protein, axit béo omega 3, vitamin D, B… giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, kích thích sản xuất collagen và sợi elastin, giúp da khỏe mạnh. Ngoài ra, trứng, thịt gà cũng là lựa chọn hàng đầu để cung cấp protein cho cơ thể. Súp đậu, rau xanh, bông cải xanh, yến mạch... là những thực phẩm thường xuyên có mặt trong thực đơn của Ivanka.

Ivanka không kiêng hoàn toàn tinh bột mà lựa chọn tinh bột tốt cùng khung giờ phù hợp để tiêu thụ chúng. Một cuộc thí nghiệm từng được đăng trên tạp chí Obesity cho biết người ăn tinh bột vào ban đêm vẫn có thể giảm cân, thậm chí giảm nhiều hơn so với người tiêu thụ vào bữa sáng nếu chọn đúng loại tốt cho sức khỏe.

Ivanka có thói quen chọn mua thực phẩm hữu cơ, được trồng tại địa phương cho gia đình và bản thân.

Bà mẹ ba con cho biết, thời gian đầu thực hiện chế độ ăn low carb không hề đơn giản, cô phải đấu tranh với những cơn thèm ăn của mình. Cô từng nhịn ăn, chỉ uống sinh tố rau củ nhằm giảm cân nhưng đã thất bại vì không chịu nổi cơn đói và khẳng định sẽ không bao giờ làm theo cách đó nữa.

Để duy trì chế độ ăn lành mạnh, bí quyết của Ivanka là luôn trữ rau xanh, trái cây tươi trong nhà. Cô hạn chế tối đa mua sắm những thực phẩm kém lành mạnh. Ái nữ nhà tổng thống Trump cũng khuyên mọi người nên hạn chế đi siêu thị, cửa hàng tạp hóa trừ khi cần mua các mặt hàng thiết yếu như bột yến mạch, gia vị bởi sẽ rất dễ bị cám dỗ khi đứng trước những thực phẩm chế biến sẵn thơm ngon.

Chạy bộ là bí quyết để Ivanka có đủ sức khỏe, sự dẻo dai cho cả ngày làm việc cũng như giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, vận động nhiều cũng là một trong những bí quyết quan trọng để người đẹp sinh năm 1981 có được vóc dáng nuột nà. Không chỉ chăm tập yoga, pilates, chạy bộ, cardio... Ivanka còn thường xuyên chơi tennis cùng chồng với sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng.

Duk Sun (Theo Healthy Celeb, Eat This Not That)