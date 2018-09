Quan niệm mới về chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi

Chăm sóc răng miệng không chỉ khỏe mà phải đẹp cho người cao tuổi đã được thực hiện từ rất lâu ở các nước tiên tiến, nhưng ở Việt Nam mới chỉ có số ít người quan tâm đúng mức.

Trong xã hội ngày nay, không ít người vẫn còn quan niệm rằng, việc chăm sóc và làm đẹp cho hàm răng chỉ là nhu cầu của người trẻ hay những trường hợp thường xuyên phải giao tiếp trong công việc. Còn người cao tuổi thì chỉ cần lo cho cơ thể khoẻ mạnh, không bệnh tật là được. Chính vì điều này mà phần lớn người cao tuổi thường lơ là, ít giữ gìn sức khỏe răng miệng dẫn đến nhiều bệnh lý về răng như sâu răng, viêm nướu, khô niêm mạc miệng, hôi miệng mất răng. Chưa kể, sức khỏe răng miệng kém làm cho sức đề kháng suy yếu, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, phổi, tim mạch... ở người cao tuổi.

Sức khỏe răng miệng của người cao tuổi cần được quan tâm và theo dõi chặt chẽ hơn cả người trẻ.

Nghiên cứu cho thấy, những tổn thương ở khoang miệng làm giảm chức năng nhai, cản trở quá trình tiêu hóa, giảm vị giác dẫn đến thiếu dinh dưỡng, ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng tới tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Do đó, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nha khoa cho rằng sức khỏe răng miệng của người cao tuổi cần được quan tâm và theo dõi chặt chẽ hơn cả người trẻ tuổi. Việc chăm sóc và điều trị răng miệng đúng cách sẽ giúp người cao tuổi giữ được hàm răng tự nhiên ở mức tối đa.

Việc chăm sóc và điều trị răng miệng đúng cách sẽ giúp người cao tuổi giữ được hàm răng tự nhiên ở mức tối đa.

Mất răng toàn hàm và những hậu quả nghiêm trọng

Mất răng toàn hàm trên, hàm dưới hoặc cả hai hàm là vấn đề mà nhiều người bước sang tuổi 60 đang phải đối mặt. Theo thống kê của WHO, tỷ lệ người dân sống thọ trên 70 ngày càng cao, đồng nghĩa tỷ lệ người mất răng toàn hàm ngày càng nhiều hơn. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: tụt nướu ở vị trí răng mất; nướu và xương ổ răng dễ bị viêm; tiêu xương ổ răng, tiếp đó là tiêu xương hàm; răng đối diện với khoảng trống mất răng sẽ trồi lên; các răng liền kề răng mất sẽ đổ nghiêng, xô lệch; nếu mất nhiều răng, xương hàm sẽ tiêu nặng khiến cho khuôn miệng trở nên móm, sắc diện nhà nua nhanh chóng.

Vì vậy, việc phục hồi những chiếc răng đã mất không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là đảm bảo sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi.

Quan niệm mới về chăm sóc răng miệng không những khỏe mà phải đẹp cho người cao tuổi

Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự áp dụng quan niệm mới này trong việc chăm sóc và điều trị răng miệng cho người cao tuổi. Vì sức khỏe răng miệng là cửa ngõ của sức khỏe toàn thân, một người cao tuổi với hàm răng khỏe mạnh chắc chắn sẽ có một sức khỏe toàn thân khỏe mạnh. Điều này đã được chứng minh một cách hiệu quả trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân cao tuổi từ 60 đến 78 tuổi được chăm sóc và điều trị răng miệng tại Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự.

Những tiến bộ mới về phục hồi mất răng cho người cao tuổi

Cấy ghép implant là giải pháp tối ưu để phục hồi tình trạng mất răng từng phần hay mất răng toàn hàm. Bác sĩ sẽ cấy những trụ Implant bằng kim loại titanium vào xương hàm thay cho chân răng đã mất, sau đó làm một hàm răng giả gắn chặt trên các implant đó.

Hàm giả được gắn chắc vào sống hàm bằng các kỹ thuật phục hình khác nhau, tùy theo tình trạng xương, số lượng implant được cấy ghép theo mong muốn của khách hàng. Giải pháp này không chỉ khắc phục hết những hậu quả kể trên mà còn thẩm mỹ hơn so với phương pháp hàm tháo lắp trước đây.

Việc áp dụng kỹ thuật cao của 2 phương pháp cấy ghép implant all on 4 và all on 6 cho mất răng toàn hàm đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm kết hợp trang thiết bị hiện đại.Trung tâm nha khoa Dr Hùng và cộng sự đã thực hiện thành công nhiều ca cấy ghép implant nha khoa, đặc biệt là all on 4 và all on 6 cho mất răng toàn hàm.

Với một số trường hợp mất xương nghiêm trọng hoặc do những yếu tố về tài chính, giải pháp 2 implant hỗ trợ hàm tháo lắp cũng mang lại cho người mất răng toàn hàm sự ổn định và vững chắc hơn cho hàm tháo lắp.

Trung tâm cũng trang bị đầy đủ hệ thống oxy, máy theo dõi nhịp tim, các thiết bị kiểm tra và ổn định huyết áp cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi về gây mê hồi sức... giúp bệnh nhân hoàn toàn thư giãn trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, Dr Hùng và cộng sự cũng là trung tâm nha khoa tại Việt Nam thực hiện thành công các ca cấy ghép implant all on 4 và all on 6 của Nobel Biocare. Trung tâm nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chuyên nghiệp, hiệu quả điều trị và chính sách bảo hành cao cho Implant nha khoa.

Nhà văn Triệu Phong và vợ đã tìm lại được nụ cười của mình với giải pháp Implant - all on 6.

