Phương pháp thu gọn bắp chân

Tôi mặc váy để lộ bắp chân to rất xấu. Xin tư vấn giúp tôi phương pháp làm thon gọn bắp chân hiệu quả.

Để có được vóc dáng chuẩn, cân đối không những cần vòng eo thon nhỏ mà đôi chân thon gọn cũng góp phần rất quan trọng tạo nên vóc dáng hoàn hảo cho cơ thể. Bắp chân to khiến các chị em thiếu tự tin khi diện những bộ váy ngắn. Nguyên nhân có thể do kích thước khối cơ bắp chân (cơ cẳng chân) tăng mạnh hoặc do lượng mỡ tích tụ nhiều. Để khắc phục, bạn có thể tham khảo phương pháp tiêm botox làm thon gọn cơ bắp chân hoặc hút mỡ bắp chân.

Tiêm botox thon gọn bắp chân - Đối với bắp chân to do kích thước khối cơ bắp chân tăng mạnh thì giải pháp tiêm botox sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Sau khi tiêm, botox sẽ làm giảm mức độ hoạt động của cơ bắp chân, chính vì lý do này nên khối cơ bắp chân đã giảm dần kích thước. Quá trình này xảy ra đồng thời với việc đàn hồi của da vùng chân vì thế bắp chân sẽ trở nên thon gọn, săn chắc sau khi điều trị. Phương pháp này có thể điều chỉnh được mức độ thon gọn bắp chân, không tốn nhiều thời gian, không làm bạn đau, không mất thời gian chăm sóc vết thương. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là thời gian tác dụng kéo dài trong khoảng 12 tháng, sau đó khối cơ có thể sẽ phục hồi một phần.

Hút mỡ bắp chân - Nếu lượng mỡ nhiều có thể sử dụng phương pháp hút mỡ. Đây là phương pháp loại bỏ lượng mỡ thừa nhanh và hiệu quả. Loại bỏ mỡ thừa được thực hiện bằng hệ thống Lipo plasma. Năng lượng chùm ánh sáng của đầu phát Plasma sẽ phá hủy tế bào mỡ ngay khi tiếp xúc. Các mô mỡ dư thừa dưới da nhanh chóng tan chảy, khi đó mỡ một phần được đào thải và phần còn lại được đưa ra ngoài mà không có cảm giác đau.

Sau khi loại bỏ mỡ thừa, hệ thống Lipo plasma được sử dụng với mức nhiệt lượng mới trong 15 phút để sắp xếp lại các sợi collagen dưới da, làm săn chắc vùng da cẳng chân, tránh hiện tượng da thừa, nhăn. Kết quả cuối cùng sẽ được đánh giá sau khoảng 3-4 tuần, bắp chân sẽ trở nên gọn gàng, da chân sẽ săn chắc và trẻ trung hơn. Chăm sóc sau điều trị khá dễ dàng, bạn dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, tái khám vào ngày thứ 3 và 5 sau điều trị.

Tư vấn bởi: Tiến sĩ - bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội.

