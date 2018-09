Nỗi lòng của cô gái hơn 20 năm sống trong hình hài con trai

Từ nhỏ, Tuấn An luôn muốn được mặc váy, để tóc dài, lớn lên thích tô son và sơn móng tay điệu đà... nhưng phải kìm hãm mơ ước ấy.

Phạm Tuấn An sinh năm 1989, là con trai trưởng trong gia đình lao động bình thường. An có dáng dấp nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền và dễ gần. Từ nhỏ, cậu nhận thấy mình như “bị mắc kẹt” trong hình hài con trai. Cậu luôn muốn giống con gái, được mặc váy, nuôi tóc dài, lớn lên lại thích tô son đỏ và sơn móng tay điệu đà... nhưng phải kìm nén vì sợ bị dị nghị, cười chê.

Càng lớn, An càng muốn được sống thật với chính mình và quyết định chia sẻ mong muốn này với gia đình. Nghe xong, mọi người đều khó chấp nhận, họ ôm nhau khóc vì quá đau lòng.

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, An đã nuôi tóc dài và mặc như con gái. An kể: "Có lần gia đình tôi đi Phan Thiết chơi. Nhìn biểu hiện của bố mẹ, tôi ngờ ngợ có chuyện bất thường nhưng vẫn đi theo vì muốn ở bên mọi người. Lúc ấy, tôi mới biết họ đưa tôi đến gặp một ông thầy để làm bùa phép, cho uống thuốc với hy vọng giúp tôi khỏi 'bệnh giới tính'. Biết bị lừa, tôi bật khóc đòi về, nhưng vì thương cha mẹ, tôi lại cố chịu đựng. Thầy bắt tôi ăn trứng gà sống rồi vẽ bùa lên người. Sau lần đó, gia đình yêu cầu tôi đi bệnh viện khám… nhưng tôi nhất quyết không làm theo".

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, An đã nuôi tóc dài và ăn mặc như con gái.

Ngày Tuấn An nối tóc dài, mặc váy, ba mẹ cậu đều sốc. "Bà con sợ bệnh tim của ba tôi trở nặng, khuyên tôi có làm gì thì từ từ thôi, đừng làm đột ngột vậy ba con chịu không nổi đâu. Lúc đó tôi nói với nhà rằng, trước sau gì con cũng trở thành con gái. Hôm nay con mặc thế này là để ba mẹ làm quen với hình ảnh con là một đứa con gái dần dần”, An kể lại.

May mắn đến với Tuấn An khi đoạt quán quân của chương trình Perfect Beauty do Viện thẩm mỹ Khơ Thị tổ chức năm 2016. Giải thưởng phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện giúp An hiện thực hóa ước mơ được trở thành con gái suốt hơn 20 năm

Tuấn An sau một năm thay đổi ngoại hình.

Chương trình Perfect Beauty do Khơ Thị tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ có mong muốn "thay ngoại hình, đổi số phận". Cô được nhấn mí Cherry Eyes, nâng mũi bọc sụn, độn cằm, thẩm mỹ hàm... Với nhiều năm kinh nghiệm cùng chuyên môn cao, Khơ Thị cùng các chuyên gia thẩm mỹ đã biến ước mơ của Tuấn An thành hiện thực.

Sau một năm, Tuấn An đổi tên thành An An, cô khiến mọi người kinh ngạc vì vẻ xinh đẹp, nữ tính. Sau nhiều khó khăn và những giọt nước mắt, cô đã tìm lại được chính mình và hạnh phúc theo đuổi tình yêu. Cô chia sẻ sang năm sẽ kết hôn với bạn trai quen ba năm.

An An và chồng sắp cưới.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)