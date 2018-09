Những rủi ro tiềm tàng khi cắt mí mắt

Thẩm mỹ cắt mí mắt giúp khắc phục tình trạng mắt có nhiều mỡ thừa hay sụp mí. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về quy trình thực hiện phương pháp này.

Tuổi tác làm cho da mi mất sự đàn hồi, những vết chân chim, bọng mắt hay da thừa sẽ hằn lên đôi mắt khiến khuôn mặt trở nên già nua, thiếu sức sống. Những trường hợp mi mắt quá chùng hay bọng mỡ tích tụ mi trên mi dưới không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến thị lực của chị em. Phương pháp cắt mí mắt giúp trả lại đôi mắt trẻ trung, to tròn tự nhiên.

Đôi mắt tươi sáng là mong ước nhiều chị em khi bước vào tuổi trung niên

Quy trình thực hiện cắt mí mắt

Đầu tiên, bác sĩ sẽ tiến hành đo và vẽ nếp lằn mi, sau đó rạch da liên tục theo đường vẽ, cắt bỏ một phần mô dưới da. Sau đó, bác sĩ tạo mắt hai mí bằng cách tạo sự liên kết giữa cân cơ nâng mi với da qua các mũi khâu rời. Đồng thời các bác sĩ sẽ loại bỏ da thừa, mỡ mắt, giúp đôi mắt to tròn tự nhiên.

Rủi ro tiềm tàng khi cắt mí

Ngay cả những ngôi sao Hollywood cũng phải gánh chịu hậu quả từ việc làm đẹp cho mí. Diễn viên Kenny Rogers từng đi phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi mắt đẹp hơn ở tuổi 70. Do bị kéo căng quá nhiều nên đôi mắt của ông trở nên xếch lên và dữ tợn. Tự biến mình thành thảm họa thẩm mỹ, ông ước có lại đôi mắt ấm áp, thân thiện khi xưa. Ngoài ra, những biến chứng như bị sẹo do cơ địa, mi mắt bị lật ngược ra ngoài, mắt bị trợn do cắt da quá nhiều... đều có thể xảy ra. Hậu quả mắt của bạn sẽ bị sưng phồng, có thể tạo ra di chứng vĩnh viễn với đôi mắt như bị trợn, không tự nhiên và ảnh hưởng đến thị lực.

Tuy cắt mí mắt chỉ là một tiểu phẫu đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo của bác sĩ thẩm mỹ, làm thế nào để hai mắt được cân xứng, mí đều, đẹp mà không làm tổn thương tới mắt. Chính vì vậy, bạn nên tìm tới những thẩm mỹ viện uy tín, có đội ngũ bác sĩ giỏi, gu thẩm mỹ cao để có được kết quả như ý. Rất nhiều bác sĩ rất giỏi tại Việt Nam có thể thực hiện những tiểu phẩu này. Tuy nhiên, để ca tiểu phẩu thành công, tạo ra những đôi mắt đẹp khách hàng cần phải cân nhắc lựa chọn, vì gu thẩm mỹ và cách nhìn về nét đẹp của mỗi bác sĩ là khác nhau.

Bác sĩ Thảo chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Tay nghề của bác sĩ quyết định kết quả thẩm mỹ

Nhiều khách hàng đến với các trung tâm thẩm mỹ với suy nghĩ đã bỏ tiền ra thì phải làm cho đẹp theo ý muốn của mình. Khách hàng muốn mũi mình phải thật cao, ngực thật to hay tiêm filler đầy khắp mặt... nhưng với bác sĩ giàu kinh nghiệm, y đức sẽ tiến hành tư vấn cho khách hàng thấy những gì cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp. Về thẩm mỹ mắt, bác sĩ phải phân tích rõ ràng về tỷ lệ đôi mắt phù hợp với khuôn mặt: mí phải to vừa phải, hai mắt đều, không bị xếch, không trợn và đặc biệt không để lại sẹo.

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Dược TP HCM, tham gia lĩnh vực thẩm mỹ năm 2006, chuyên Khoa da liễu năm 2008; tu nghiệp khóa đào tạo chuyên ngành thẩm mỹ các nước Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc. bác sĩ là người sáng lập, điều hành và giám đốc y khoa của hệ thống Diva Clinic, Slimshape Việt Nam. Bác sĩ Thảo luôn cập nhật các phương pháp thẩm mỹ hiện đại, giúp trả lại vẻ tươi tắn, rạng rỡ cho phái đẹp Việt.

