Những màn 'lột xác' nhờ cắt mí

Với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ hiện đại, giấc mơ sở hữu đôi mắt to tròn, quyến rũ đã trở thành hiện thực nhờ phương pháp cắt mí Eyelid.

Kangnam là đơn vị uy tín tiếp nhận chuyển giao công nghệ cắt mí mắt Eyelid từ bệnh viện nổi tiếng Hàn Quốc Iface Plastic Surgery và được ứng dụng thành công tại Việt Nam. Phương pháp được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Chị Như Ngọc xinh đẹp hơn sau cắt mí.

Chị Như Ngọc (Long An) cho biết: “Tôi lấy chồng sớm nên sau khi sinh con nhan sắc phai tàn theo thời gian, không những thế đôi mắt sụp mí khiến tôi trông rất xấu và già hơn. Tôi biết đến công nghệ cắt mí Eyelid của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam qua một hình ảnh chia sẻ trên Facebook. Sau đó, tôi đã quyết định đi thẩm mỹ. Khi chồng trở về sau quá trình công tác, anh khen tôi nhìn trẻ ra đến 10 tuổi. Đôi mắt trở nên rạng rỡ, mắt hai mí, to tròn, đẹp tự nhiên khác hẳn trước đây. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen của bạn bè, đồng nghiệp về sự thay đổi lớn của gương mặt sau khi cắt mí".

Chị Phương My tự tin hơn với đôi mắt đẹp, không cần trang điểm cầu kỳ.

Cũng giống như chị Như Ngọc, chị Phương My thường xuyên phải trang điểm cầu kỳ để che đi khuyết điểm mắt một mí. Nhưng sau khi cắt mí, chị tự tin hơn nhiều về ngoại hình của mình. “Tôi từng sở hữu đôi mắt bị sụp mí. Lúc nhỏ, tôi không để ý nhưng càng lớn mắt càng sụp, lệch hẳn dáng mắt. Điều này khiến tôi rất tự ti. May mắn bố đã đã động viên tôi nên đi cắt mí để cải thiện tình trạng này. Khi đến Kangnam được các bác sĩ tư vấn nhiệt tình, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ quyết định đúng đắn và sự động viên của bố, hiện nay tôi hài lòng với ngoại hình của mình. Bạn bè tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi này", Phương My chia sẻ.

Sở hữu mắt 2 mí to trò không còn là điều quá khó khăn.

Bạn Thùy Chi (Hà Nội) cũng chọn phẫu thuật cắt mí để cải thiện ngoại hình của mình. “Là con gái, ai chẳng muốn mình xinh đẹp hơn. Đôi mắt một mí khiến gương mặt tôi mờ nhạt hơn so với bạn bè. Vì thế, tôi đã quyết đi cắt mí tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam. Sau khi cắt mí, mắt tôi to tròn, đẹp tự nhiên. Ai cũng khen tôi xinh xắn hơn.”

Cắt mí mắt Eyelid là phương pháp hiện đại nhờ ứng dụng công nghệ Plasma tiên tiến Hàn Quốc khác biệt so với kỹ thuật cắt mí mắt thông thường. Bạn sẽ sở hữu đôi mắt 2 mí đều, đẹp trẻ trung không còn da chùng, mỡ thừa, phục hồi nhanh, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Đây có thể coi là giải pháp giúp khắc phục mọi nhược điểm của mắt.

