Nam Trung tự hào xây dựng hình ảnh mới cho Mỹ Linh

Trong mắt Nam Trung, Mỹ Linh là một người mẹ dành hết tâm trí cho gia đình mà quên mất việc chau chuốt cho ngoại hình nên từng bị mọi người chê bai về trang phục.

17 năm gắn bó với nghề trang điểm, Nam Trung được mệnh danh là ‘phù thủy’ giúp các ngôi sao nổi tiếng Mỹ Linh, Ngô Thanh Vân, Hiền Thục, Linh Nga, Maya… và các thí sinh trong những chương trình truyền hình như: Vietnam Idol từ mùa đầu tiên tới nay, Học viện ngôi sao... trở nên xinh đẹp, quyến rũ.

Không dừng lại ở đó, anh còn “lấn sân” sang nhiều lĩnh vực khác với vai trò là Giám khảo, Giám đốc sáng tạo các chương trình truyền hình Vietnam’s Next top model mùa 2, 3 & 4… Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh đều thể hiện một phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp nhưng chuyện riêng tư của anh vẫn luôn là ẩn số. Cùng Ngoisao.net trò chuyện với chuyên gia trang điểm Nam Trung về những khoảnh khắc vui, buồn trong cuộc sống và quá trình thay đổi hình ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng.

Những ngày đầu lập nghiệp, Nam Trung bị “bầm dập” vì tin những người tưởng như không thể thân thiết hơn, bị "te tua" biết bao nhiêu bận chỉ vì tin vào những lời hứa.

- Ở thời điểm hiện tại, chuyên gia trang điểm Nam Trung là một cái tên quen thuộc với công chúng. Nhưng quay trở lại thời điểm bắt đầu, anh đã đến với trang điểm như thế nào?

- Khi còn nhỏ, tôi có nhiều ước mơ lắm. Ước mơ lớn nhất đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang, đồ hoạ hay thiết kế trang trí nội thất. Tôi cũng từng theo học tại trường Mỹ thuật Công nghiệp nhưng sau đó, tôi thấy công việc của một chuyên viên trang điểm lại là điều thực tế nhất có thể đưa mình tới thành công. Vì thế, tôi đã dừng việc học tập để trở thành một nhà thiết kế và rẽ ngang sang nghệ thuật trang điểm. Đó là khoảng năm 1999.

Tôi đến với nghề hoàn toàn bất ngờ, khi ấy mới chỉ 15 - 16 tuổi. Dường như nghề này chọn tôi khi ngay từ đầu, tôi đã được thọ giáo hai người thầy: Một người Mỹ và một người Pháp. Và người gây ảnh hưởng nhiều nhất tới tôi chính là bà Dany Sanz, người sáng lập ra Make Up For Ever – Paris. Tôi đã được bà trực tiếp hướng dẫn, dù trong một thời gian ngắn thôi.

Sau đó, để trở thành chuyên viên trang điểm thực thụ trong lĩnh vực này, tôi đã phải tìm hiểu, học tập chuyên sâu hơn và sáng tạo ra những kỹ thuật riêng mang tên mình.

- Không chỉ là chuyên gia trang điểm, anh còn làm stylist cho nhiều ngôi sao giúp họ xây dựng hình ảnh sành điệu, phong cách. Trong số những người này, ai là người khiến anh hài lòng nhất?

- Về công việc stylist, tôi làm việc với các ca sĩ và doanh nhân nhiều hơn với người mẫu. Những người tôi từng cộng tác rất nhiều nhưng gần đây, tôi hài lòng nhất với việc xây dựng hình ảnh mới cho ca sĩ Mỹ Linh khi cô tham gia chương trình Giọng hát Việt.

Mỹ Linh là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam. Ngoài giọng hát không thể thay thế, chị còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng với hình ảnh người mẹ ba con tận tuỵ trong một gia đình bề thế nhưng yên ấm. Thế nhưng, như bao người mẹ khác, cô dành hết tâm trí cho gia đình, cho các con mà quên mất mình cần phải chau chuốt và quan tâm tới bề ngoài nhiều hơn để tránh những lời chê bai về trang phục, hình ảnh, có đôi lúc là cả cách phát ngôn...

Hình ảnh trẻ trung, hiện đại của Mỹ Linh sau khi được Nam Trung tư vấn thay đổi phong cách trang điểm, ăn mặc.

Tôi hướng Mỹ Linh tới hình ảnh hiện đại, hợp thời trang nhưng vẫn là một người mẹ với tấm lòng bao dung, nhân hậu. Ở vòng giấu mặt, tôi đã chọn những bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng được ghi dấu ấn bởi các ngôi sao khác cho chị Mỹ Linh mặc như một phép so sánh ngầm: Trang điểm, làm tóc đơn giản nhưng sắc sảo, cộng thêm cách phát ngôn thẳng thắn, ngắn gọn nhưng chân thành đã làm Mỹ Linh trở nên xinh đẹp không kém các biểu tượng thời trang khác là bao, để từ đó thay đổi cách nhìn về gu thẩm mỹ và thời trang của cô trong lòng khán giả.

Trong suốt cả chương trình – một chặng đường, với sự giúp đỡ của Đỗ Mạnh Cường, tôi đã thành công khi xây dựng cho chị Mỹ Linh hình ảnh mới hợp thời trang với những bộ trang phục đơn giản, hiện đại cùng gu trang điểm, trang sức, làm tóc hợp xu hướng. Điều vui nhất với tôi là hình ảnh mới này đã được đông đảo khán giả đón nhận.

- Thế còn với những người mẫu trẻ, anh đã giúp họ những gì để tạo dựng tên tuổi lúc ban đầu?

- Để có được sự thành công ấy cho các cô gái trẻ trong sự nghiệp của một người mẫu chuyên nghiệp, tôi chỉ góp một phần công sức rất nhỏ mà thôi. Chính nhà sản xuất, các giám khảo đồng hành cũng như truyền thông, báo chí mới là người giúp đỡ họ nhiều nhất. Tôi nghĩ điều duy nhất mà tôi đem đến cho các em là diễn tả một cách chân thực nhất những điều khắc nghiệp các em sẽ phải trải qua khi chọn nghề người mẫu. Hy vọng rằng những thử thách ấy sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm trong hành trang sau này. Tôi không có quan niệm "nuôi gà". Tất cả những người có nhu cầu, cần tới sự hướng dẫn và khả năng của tôi thì đều được tôi chào đón.

- Anh từng chia sẻ rất thẳng thắn quan điểm của mình là "Trong cuộc sống, không ai cho không ai cái gì". Để có được thành công ngày hôm nay, anh đã phải cho đi những gì?

- Tôi đã tự nguyện dành cho những người tôi yêu thương tình yêu, lòng vị tha... Tôi sống không toan tính với những người tôi thân thiết bằng cả tấm lòng, chân thành và sự trung thực. Tôi đã cho đi tất cả lòng tin, tiền bạc nơi những kẻ lợi dụng, tham lam để nhận lại được bài học về sự kiên cường khi phải làm lại từ đầu.

Không biết bao nhiêu lần, tôi bị “bầm dập” vì tin những người tưởng như là không thể thân thiết hơn, bị "te tua" biết bao nhiêu bận chỉ vì tin vào những lời hứa. Đó là lúc tôi bỏ Hà Nội - quê hương tôi để vào Nam lập nghiệp. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ hết những gì mình đã phải cho đi. Tôi thiết nghĩ đây là một điều mà tất cả chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy sau những trải nghiệm cuộc sống. Điều quan trọng là tôi đã cho và nhận như thế nào mà thôi.

- Qua cách nói này, có thể thấy rằng anh là người sống nội tâm, tình cảm nhưng không ít người khi tiếp xúc lại nhận xét anh rất chảnh chọe, kiêu căng và lạnh lùng. Anh nghĩ gì về điều đó?

- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Vì khi tôi không phải là người dễ tính, luôn giữ cho mình lập trường và cách sống thẳng thắn nhất có thể thì đó là điều tất yếu mà thôi. Vẻ bề ngoài của tôi là một người không dễ gần, tính tình thì thuộc loại khó và kén chọn trong tất cả mọi thứ, từ những mối quan hệ cho tới vật dụng thường ngày hay vật chất xung quanh nên nếu cứ suy nghĩ về những điều người ta nói (nhất là những người ít tiếp xúc với mình) thì dễ bị mất đi phương châm sống lắm.

Ca sĩ Hiền Thục cũng là một trong số các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với chuyên gia trang điểm Nam Trung.

- Trong những lần trả lời phỏng vấn, anh thường chỉ nói đến chuyên môn mà ít khi kể về đời sống riêng tư hay tính cách con người mình. Dường như anh cũng không muốn mọi người hiểu hơn về anh.Tại sao vậy?

- Tôi không thích kể về mình cũng như chẳng bao giờ nói về chuyện riêng tư của người khác, nhất là trên mặt báo. Sự riêng tư là điều quan trọng đối với mỗi một cá nhân nên tôi luôn tôn trọng nó. Hay nói một cách khác, tôi không muốn mọi người biết tới cuộc sống hàng ngày của tôi như một người của công chúng bởi tôi không phải ca sĩ, diễn viên hay hot boy, hot girl gì cả. Đơn giản, tôi chỉ muốn có được ghi nhận, ghi nhớ bởi những gì tôi đã làm, đã đóng góp như một chuyên viên chuyên nghiệp mà thôi bởi tôi là một người hướng dẫn, một người làm việc trong hậu trường.

- Những lúc cô đơn hay chán nản, anh thường làm gì để lấy lại cân bằng?

- Cảm xúc là điều không bao giờ tránh khỏi khi bạn luôn sống thật bằng bản năng và lao động nghệ thuật. Tôi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, buồn chán nhất là khi bị áp đặt, phán xét một cách mù quáng dù tôi đã và đang cố gắng đóng góp tất cả những điều tâm huyết nhất.

Tôi quan niệm rằng cô đơn, mệt mỏi hay buồn chán đều là những cung bậc của cảm xúc, là thử thách được cuộc đời đặt ra dho mình. Nhưng dù do bất kỳ điều gì gây ra, tôi đều muốn đương đầu với thực tế chứ không trốn tránh nó để cảm nhận được cái tột cùng của cảm xúc rồi tự mình hàn gắn, điều chỉnh hay tránh xa nó và tiếp tục.

- Trong công việc là một chuyên viên trang điểm, hiện nay anh có khá nhiều học trò đang là những cái tên nổi tiếng trong giới và cũng được nhiều khách hàng tin tưởng như Huyền HP, Phương V, Teddy Lee, Cao Tuấn Đạt... Anh thấy sao nếu học trò mình sẽ "vượt mặt" mình?

- Khi còn bỡ ngỡ với nghề, tôi đã được những người thầy tận tình chỉ bảo. Có lẽ cũng như tôi lúc ấy, các bạn trẻ đều ôm trong mình rất nhiều hoài bão và ước mơ với tương lai của mình khi bước vào nghề. Chính vì vậy nên tôi không cho phép mình quá dễ dãi trong việc chỉ dạy hay thiếu đi sự nhiệt huyết trong công tác hướng dẫn.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi các học trò của mình đã tìm được chỗ đứng và đạt được nhiều thành công. Sự thành công của trò, cũng chính là sự thành công của thầy. Sự thành công của học trò cũng chính là động lực để người thầy như tôi phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để xứng đáng là người thầy của các bạn.

- Dự định sắp tới của anh là gì?

- Tôi mới nhận lời xây dựng lại hình ảnh cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong chương trình Nhân tố bí ẩn nhằm khắc phục những khuyết điểm trước đó cô đã mắc phải. Công việc của tôi gồm trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục cho Hồ Quỳnh Hương mỗi khi cô xuất hiện trước ống kính. Ngoài ra, với vai trò là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và tư vấn xây dựng hình ảnh cá nhân, tôi cũng sẽ góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế mang tên Học viện ngôi sao.

Trong năm 2014 này, tôi đã và đang mở rộng các lớp dạy trang điểm nhằm chia sẻ, truyền đạt những điều chuẩn mực mà bản thân đã tự học và trải nghiệm được cho các bạn trẻ có mong muốn trở thành chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp.

Song Giang thực hiện