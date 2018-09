Mẹo làm đẹp da của phụ nữ Nhật

Dùng nước vo gạo, bổ sung vitamin C... và làm trắng da từ bên trong cơ thể là những cách để phụ nữ Nhật sở hữu làn da trắng đẹp.

Dùng nước vo gạo rửa mặt - Phụ nữ Nhật luôn biết tận dụng những dưỡng chất từ thiên nhiên để làm đẹp da, đặc biệt là nước vo gạo. Trong nước vo gạo giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời.

Nuôi dưỡng làn da bằng mặt nạ đậu phụ - Làm mặt nạ đậu phụ cũng khá đơn giản và hiệu quả, giúp cân bằng độ ẩm và thanh lọc làm mịn da. Chỉ với một lượng nhỏ đậu phụ xay nhuyễn đắp lên mặt chừng 20 phút và rửa mặt sạch bằng nước ấm.

Phụ nữ Nhật bổ sung Vitamin C mỗi ngày.

Bổ sung Vitamin C - Phụ nữ Nhật Bản xem vitamin C là "dưỡng chất vàng" để có một làn da đẹp. Họ bổ sung 1-2 trái cam vào khẩu phần ăn hàng ngày vì trong cam chứa nhiều vitamin C. Vitamin này giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ức chế hình thành melanin, làm cho da trắng tự nhiên.

Chăm sóc với chanh - Chanh là một thực phẩm phổ biến được phụ nữ Nhật sử dụng để làm đẹp cho da. Chỉ với nước cốt chanh và mật ong, bạn có thể thoa trực tiếp lên da trong khoảng 15 phút. Ngoài ra, nếu bạn sở hữu một làn da nhạy cảm, bạn cũng có thể thay thế mật ong bằng dưa chuột để làm đẹp cho da.

Dưỡng trắng da từ bên trong cơ thể: Phụ nữ Nhật hiện đại vẫn giữ thói quen ăn uống lành mạnh đặc biệt không dùng những thực phẩm được chế biến sẵn. Ngoài các thực phẩm tươi sống họ còn bổ sung cho cơ thể một số dưỡng chất cần thiết để làm trắng và đẹp da từ thực phẩm chức năng. Một trong những sản phẩm được phụ nữ Nhật sử dụng để làm trắng da toàn diện là viên uống trắng da toàn thân của Nhật -Tatiomax.

Tatiomax có công thức bào chế như thuốc tiêm. Viên uống này sẽ hấp thụ và cho hiệu quả rõ rệt qua từng ngày sử dụng. Sản phẩm có tác dụng làm trắng da tự nhiên toàn thân nhanh vì có chứa đến 1.000mg Glutathione. Đây là một chất nội sinh có sẵn trong cơ thể con người giúp ngăn chặn sắc tố melanin, chống lại tia UV mang đến làn da trắng sáng toàn thân.

Ngoài ra, collagen trong viên uống giúp da căng mịn, chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình hình thành các vết thâm nám, tàn nhang, nếp nhăn rất hiệu quả. Có bổ sung thêm Vitamin C nên Tatiomax gây ức chế sự hình thành melanin (sắc tố da) giúp da trắng mịn tự nhiên ngay từ bên trong cơ thể một cách an toàn.

