Kiểm soát chứng thèm ăn hiệu quả

Táo, trứng, trà xanh... hay thực phẩm chức năng sẽ là những 'bí quyết' giúp bạn giữ thân hình mảnh mai, gọn gàng.

Thèm ăn là một trong những thói quen khiến kế hoạch giảm cân của bạn bị thất bại. Tuy nhiên, những thực phẩm sau đây sẽ giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn để giảm cân nhanh chóng và có một vóc dáng thon thả.

Táo

Táo là "siêu" thực phẩm giảm cân, giúp ức chế cơn đói. Chất xơ và pectin trong táo có thể mang lại cho bạn cảm giác no. Táo còn có thể điều tiết lượng đường trong máu, làm trì hoãn cơn đói. Ngoài ra, nhai táo cần một thời gian khá dài. Chính điều này đã giảm tốc độ nạp thức ăn, từ đó hạn chế khả năng nạp năng lượng của bạn.

Hạnh nhân

Trong hạnh nhân có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin E và nguyên tố magie giúp bạn giảm béo hiệu quả. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ và protein phong phú còn có thể tăng cảm giác no, cho phép bạn kiểm soát cân nặng.

Trà xanh

Nhâm nhi một đến hai ly trà xanh mỗi ngày là việc nên làm đối với các bạn gái mũm mĩm. Trà xanh không những có lợi cho sức khỏe, làn da, còn cho bạn nhanh chóng lấy lại vòng eo như ý. Trà nóng có thể làm giảm lượng thức ăn nạp vào. Chất catechin trong trà xanh có thể ngăn chặn sự xâm nhập của glucose vào tế bào mỡ, làm chậm qua trình tăng lượng đường trong máu, tránh tích tụ mỡ.

Cà phê

Nhiều người vẫn thường nghĩ uống cà phê nhiều sẽ gây ra tình trạnh béo phì nhưng thực tế hoàn toàn ngược. Cà phê có khả năng giảm cân và xua tan cơn thèm ăn nhanh chóng. Nghiên cứu đã chứng minh chất caffein có thể ngăn chặn cơn thèm ăn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để có được hiệu quả giảm cân, bạn nên uống cà phê đen với một ít đường nếu thích uống ngọt. Bạn tuyệt đối không nên uống cà phê với sữa béo và cho nhiều đường bởi chúng sẽ làm cân nặng vủa bạn tăng lên nhanh chóng.

Trứng gà

Trứng gà hỗ trợ bạn nhiều trong việc giảm cân. Bữa sáng từ một đến hai quả trứng có thể giúp bạn có cảm giác no bụng trong vòng 24 giờ, hiệu quả của nó cao hơn so với các món bánh với cùng số lượng. Không chỉ thế, lượng calo của trứng gà cũng ít hơn tới 330 kcal so với các thực phẩm khác nên bạn không phải lo lắng tới chuyện tăng cân.

Đậu hũ

Đậu hũ là loại thực phẩm bạn nên đưa vào thực đơn của mình nếu muốn ăn kiêng. Chúng giàu protein nhưng lại chứa ít calo nên có thể giúp bạn giảm cân nhanh. Hơn nữa, lượng lớn isoflavones (một hợp chất chống oxy hóa) trong đậu hũ có thể ngăn chặn sự thèm ăn, làm giảm mức tiêu thụ các loại thực phẩm khác.

Bột yến mạch

Bột yến mạch giàu chất xơ, sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn. Bữa sáng với một bát cháo yến mạch có thể làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu, giúp bạn giảm béo mà lại vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Giảm cân với thực phẩm chức năng

Sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) hỗ trợ giảm cân đang là xu hướng của thời đại hiện nay vì tính tiện dụng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian. Thay vì phải chế biến những món ăn cầu kỳ với thực phẩm kiểm soát cơn thèm ăn thì việc uống thuốc có thành phần kiềm chế cơn đói cũng như thèm ăn, giúp bạn giảm cân hiệu quả và an toàn.

Viên giảm cân nhanh này cho phép bạn kiểm soát được lượng calories dư thừa trong cơ thể và giúp bạn kiềm chế những cơn thèm ăn để sở hữu được vóc dáng thon gọn, trẻ trung, khỏe mạnh.

Thuốc giảm cân Superior Fat Burner sẽ đáp ứng được nhu cầu đó của bạn bởi:

1. Thành phần của thuốc hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên như: tinh chất trái bưởi kết hợp với các thảo dược như: nấm linh chi, trà xanh, lá sen, sữa ong chúa, nên độ an toàn cao, không gây tác dụng phụ, giúp giảm cân nhanh từ 4 đến 12kg một tháng.

2. Thuốc có tác dụng giải độc, lợi tiểu, tiêu huỷ mỡ thừa, giảm bớt sự hấp thu calo vào cơ thể. Đồng thời lượng mỡ dư thừa sẽ chuyển hoá thành dạng năng lượng làm cơ thể giảm cảm giác thèm ăn mà không ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết bình thường của cơ thể.

Viên giảm cân nhanh này cho phép bạn kiểm soát được lượng calories dư thừa trong cơ thể và giúp bạn kiềm chế những cơn thèm ăn để sở hữu được vóc dáng thon gọn, trẻ trung, khỏe mạnh. Do đó, bạn có thể giảm béo một cách khoa học, hiệu quả ngay sau hai tuần sử dụng.

3. Sản phẩm của tập đoàn dược GMPharm, Mỹ, có độ uy tín cao và đạt tiêu chuẩn của cục dược phẩm FDA - USA, tiêu chuẩn GMP về y tế thế giới. Đặc biệt, Superior Fat Burner đã được bộ y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 4323/2012/ATTP-XNCB cho phép lưu hành.

4. Viên giảm cân trái bưởi này phù hợp cho cả nam và nữ. Cách sử dụng rất đơn giản, ba ngày đầu uống một viên trước bữa ăn sáng 30 phút, từ ngày thứ tư trở đi uống 2 viên trước bữa ăn sáng 30 phút.

