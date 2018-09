Khắc phục tình trạng sụp mí sau mổ

Hình ảnh trước và sau mổ một tuần do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc phẫu thuật. Đây là khách hàng đã phẫu thuật trước đây 2 lần ở nơi khác, sau mổ bị sụp mí do tổn thương cơ nâng mí. Hình ảnh trước mổ là hình chụp khách hàng đã cố gắng mở mắt. Hình ảnh sau phẫu thuật mắt to tự nhiên, nếp mí nhỏ lại, gương mặt nhìn tươi trẻ hơn trước.