Hướng dẫn chọn cách triệt lông hiệu quả

Giữa vô vàn công nghệ với nhiều mức giá khác nhau, để lựa chọn được phương pháp an toàn, hiệu quả, bạn cần có hiểu biết nhất định về việc triệt lông.

Nắm bắt được mong muốn sở hữu làn da nuột nà, mịn màng vào dịp hè, các phương pháp tẩy lông khác nhau được giới thiệu đến chị em. Để tránh trường hợp "tiền mất tật mang", ham rẻ, sử dụng phương pháp kém hiệu quả, phái đẹp nên lưu ý các điểm dưới đây.

Sử dụng công nghệ triệt lông hiệu quả

Công nghệ triệt lông New E-light đã chứng minh được hiệu quả so với các công nghệ khác. Tại Saigon Smile Spa, việc ứng dụng công nghệ triệt lông New E-light phiên bản mới đem lại kết quả tích cực cho hàng nghìn khách hàng. Công nghệ kết hợp giữa ánh sáng IPL, sóng RF sẽ hấp thụ melanin trong ống lông, dẫn truyền năng lượng từ bề mặt da tới tận cùng nang lông, triệt tiêu sợi lông ngay từ lớp mầm nhú. Đồng thời, ánh sáng E-Light sẽ đi sâu, nằm trong da khoảng 3 tuần, triệt tiêu nguồn dinh dưỡng, làm cho lông yếu dần, rụng một cách tự nhiên, ngăn cản sợi lông mọc trở lại.

Công nghệ triệt lông New E-light phiên bản mới tại Saigon Smile Spa, cho hiệu quả triệt lông lên tới 99%.

Lựa chọn cơ sở triệt lông uy tín

Ngoài yếu tố công nghệ, không thể bỏ qua yếu tố người trực tiếp trị liệu - bác sĩ da liễu hoặc là những kỹ thuật viên lành nghề. Việc lựa chọn cơ sở triệt lông uy tín, có chứng chỉ điều trị, sẽ giúp bạn đạt hiệu quả triệt lông cao và tiết kiệm chi phí.

Theo Hội đồng bác sĩ của Saigon Smile Spa (đơn vị được người tiêu dùng bình chọn Cúp Tin & Dùng cho “Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất” 2013 và 2014), triệt lông đạt hiệu quả cao cần đáp ứng nhiều yếu tố khắt khe. Tại Saigon Smile Spa, quy trình triệt lông được kiểm nghiệm chặt chẽ bởi Hội đồng bác sĩ gồm những chuyên gia đầu ngành uy tín; kỹ thuật viên điều trị cho khách hàng đều phải trải qua nhiều lớp đào tạo chuyên nghiệp và ứng dụng những công nghệ hiện đại của thế giới.

Nhờ tìm được địa chỉ triệt lông uy tín, ca sĩ Lưu Hương Giang nhanh chóng có làn da nuột nà đón hè.

Triệt lông vĩnh viễn cần được bảo hành

Các bác sĩ da liễu của Saigon Smile Spa cho biết, về mặt nguyên tắc khoa học, công nghệ triệt lông New E-light có thể đảm bảo được hiệu quả vĩnh viễn sau triệt lông.

Tuy nhiên, vấn đề lông mọc trở lại hay rậm lông, phụ thuộc vào sự thay đổi nội tiết tố, cơ chế mọc lông của mỗi người. Nhiều khách hàng sau 2 đến 3 năm, hoặc sau 5 đến 10 năm, lông có thể mọc trở lại với số lượng khoảng 10 đến 20%, các khách hàng còn lại đều không mọc lông trở lại. Vì vậy, để đảm bảo duy trì hiệu quả cho khách hàng, Saigon Smile Spa thực hiện chính sách tặng thêm 4 buổi khi mua một liệu trình 6 buổi cho khách hàng.

Chính sách bảo hành đặc biệt tại Saigon Smile Spa giúp cho nhiều khách hàng tự tin thực hiện dịch vụ.

“Tranh thủ” ưu đãi lớn tại spa uy tín

Hiện nay, một số đơn vị cung cấp dịch vụ triệt lông giá rẻ, không đảm bảo an toàn. Trong khi, để triệt lông công nghệ New E-light chính hãng của Mỹ, mức giá thường khá cao. Giải pháp hợp lý cho các bạn hãy “tranh thủ” các thời điểm ưu đãi lớn cho dịch vụ này tại đơn vị chính hãng và uy tín.

Để tạo điều kiện cho nhiều khách hàng có cơ hội triệt lông vĩnh viễn đón hè, từ nay đến hết 30/4, Saigon Smile Spa tặng voucher trị giá 20% hóa đơn dịch vụ triệt lông cho khách hàng. Ngoài ra, với khách hàng có thẻ Gold và thẻ Vip tại Saigon Smile Spa đồng thời sẽ được giảm giá tiền mặt từ 5% đến 10%.



