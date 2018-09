Hình xăm ấn tượng của sao Việt

Xăm dòng chữ "What doesn't kill me makes me stronger" (tạm dịch: Điều gì không giết được ta sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn) là một trong những dấu mốc giúp Tóc Tiên lột xác, tạm biệt style đáng yêu, nhí nhảnh trước đây.