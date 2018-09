Hifu Smas Thera - tái tạo nét thanh xuân cho phái đẹp

Công nghệ nâng cơ này giúp tái tạo và phục hồi nét thanh xuân cùng khuôn mặt chuẩn V-line, bạn không cần phải phẫu thuật, không đau và không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Giải mã Hifu Smas Thera

Công nghệ trẻ hóa da Hifu (high - intensity focused ultrasound) được đánh giá là bước tiến mới về hiệu quả điều trị trong làm đẹp không xâm lấn. Smas (superficial musculoaneurotic system) - lớp cân cơ nông cách bề mặt da 4,5 mm được coi là lớp cơ sâu nhất và đóng vai trò quan trọng đến sự săn chắc của làn da.

Công nghệ Hifu Smas Thera kết hợp ưu điểm của công nghệ Hifu cũ và cải tiến thêm những tính năng vượt trội nhằm tác động tới lớp cân cơ Smas sâu nhất, đồng thời sóng Hifu kết hợp với RF và Vaccum tăng hiệu quả trẻ hóa da gấp 3 lần.

Nâng cơ tạo mặt V-line Hifu Smas Thera tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây là công nghệ được nhiều chị em tin tưởng.

Cơ chế hoạt động của công nghệ Hifu Smas Thera

Công nghệ Hifu tạo ra sóng siêu âm hội tụ xuyên qua bề mặt da đưa năng lượng đến độ sâu 4,5mm của lớp cân cơ nông để phá hủy cấu trúc collagen già cỗi, đồng thời kích thích sản sinh mạnh mẽ collagen và elastin mới. Năng lượng này sẽ tác động đến một điểm làm co lại sợi cơ và bó cơ tại lớp cân cơ nông Smas. Do vậy, lớp cơ Smas trở nên co lại, săn chắc mà không cần phải phẫu thuật.

Sóng RF tiếp xúc với bề mặt da dưới nhiệt độ phù hợp có tác dụng kích hoạt hệ tuần hoàn, tặng dẫn lưu bạch huyết để đào thải độc tố ra ngoài, tăng cường khả năng hấp thụ oxygen tự nhiên của da, khôi phục chức năng các tế bào làm căng cơ, xóa nếp nhăn và làm mờ sẹo do mụn.

Công nghệ Vaccum chân không mang năng lượng dưới nhiệt độ thích hợp giúp đánh tan cấu trúc mỡ tại hai bên má hoặc nọng cằm, tạo khuôn mặt V-line thon gọn, thanh tú. Lượng mỡ thừa sẽ được đào thải ra hệ bài tiết, tuyến mồ hôi của da.

Hiệu quả và cơ chế hoạt động của nâng cơ tạo mặt V-line Hifu Smas Thera.

Khuôn mặt nào phù hợp với công nghệ Hifu Smas Thera

Phương pháp làm đẹp không phẫu thuật này phù hợp với những tình trạng da mặt chảy sệ; nọng cằm; mỡ hai bên má; da không đều màu và xỉn nâu thiếu sức sống...

Ưu điểm của công nghệ Hifu Smas Thera tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây

Hifu Smas Thera được chuyển giao công nghệ tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây giúp tái tạo và phục hồi nét thanh xuân cho làn da nhờ sóng Hifu kích thích sự sản sinh Collagen và Elastin. Phương pháp này còn cải thiện triệt để tình trạng da xỉn màu nhờ sóng RF đào thải độc tố, tăng cường sự trao đổi chất giữa các tế bào, giúp da căng tràn sức sống

Bên cạnh đó, công nghệ làm đẹp này còn giúp tạo khuôn mặt V-line thanh tú và thon gọn nhờ sóng Vaccuum đánh tan mỡ thừa ở 2 bên má và cằm. Đến với Thảo Tây, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ trong không gian sang trọng với thiết kế mang đậm phong cách hoàng gia.

Khuôn mặt V-line thon gọn, thanh tú không còn là giấc mơ xa vời nhờ công nghệ Hifu Smas Thera.

Hiệu quả nâng cơ săn chắc da và tạo mặt V-line tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây được nhiều chị em tin tưởng và lựa chọn. Hiện Thảo Tây tổ chức chương trình ưu đãi, giảm giá 30% dành cho dịch vụ nâng cơ căng da Hifu Smas Thera, đồng thời cam kết không thu phí nếu liệu trình không đạt hiệu quả.

