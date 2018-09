Gợi ý quà tặng cho phái đẹp ngày 8/3

Với không ít phụ nữ, nhất là những chị em đã có gia đình, một món quà 8/3 ý nghĩa, thiết thực có giá trị hơn nhiều bó hoa, váy áo đắt tiền, thậm chí là chuyến du lịch xa xỉ.

Những ngày lễ trong năm là dịp để đấng mày râu thể hiện tình cảm với mẹ, vợ và bạn gái. Vì vậy, một món quà thiết thực nhưng vẫn tinh tế ngày càng được nhiều người quan tâm. Nắm bắt được nhu cầu này, showroomThực phẩm chức năng và Mỹ phẩm sạch H&H cho ra mắt gói quà tặng đặc biệt dành riêng cho chị em mùa lễ 8/3.

Set quà tặng gồm 3 chai nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder được chiết xuất từ các loại hoa quả, vitamin khoáng chất giúp chị em giảm cân hiệu quả. Đây có thể là sự lựa chọn thích hợp để cánh đàn ông ghi điểm với "nửa kia" trong ngày vui của chị em.

Cleanse Wonder là món quà giúp phái mạnh thể hiện sự quan tâm tinh tế của mình đối với chị em trong ngày 8/3.

Được chiết xuất từ 10 loại quả khác nhau, Cleanse Wonder mang vị ngọt thanh tự nhiên, giữ lạnh sẽ có vị như siro, rất dễ uống. Nhiều chị em sử dụng Cleanse Wonder để uống thay cho nước ép hoa quả hàng ngày. Ngoài tác dụng hỗ trợ giảm tới 2kg trong vòng 48 giờ, Cleanse Wonder còn giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.

Theo Á hậu Dương Tú Anh, người của công chúng thường phải tham gia nhiều hoạt động xã hội, liên tục xuất hiện trong những sự kiện quan trọng nên đòi hỏi họ phải có sức khỏe. Do vậy, việc giảm cân bằng những giải pháp như nhịn ăn, thực đơn mất cân bằng dưỡng chất sẽ khiến họ không đảm bảo sức khỏe để duy trì công việc.

Tú Anh tiết lộ: “Tôi đã tìm đến nước giảm cân thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder để luôn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da tươi trẻ trong bất cứ trường hợp nào”. Người đẹp cho biết, với một liệu trình sử dụng, cô có thể giảm tới 2kg và thỏa sức diện những bộ cánh yêu thích.

Á hậu Tú Anh tìm đến nước thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân Cleanse Wonder mỗi khi cần lấy lại vóc dáng.

Nam ca sĩ Bằng Kiều cũng thừa nhận chăm chút ngoại hình là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh để tồn tại trong làng giải trí khắc nghiệt. Tuy nhiên, với lịch trình bận rộn, đa số sao Việt ít có thời gian luyện tập thể thao thường xuyên. Việc luyện tập cũng đòi hỏi sự kiên trì và cần duy trì trong thời gian dài. Vì vậy, Bằng Kiều chọn Cleanse Wonder như liệu pháp giữ gìn vóc dáng.

Nhân dịp 8/3, showroom Thực phẩm chức năng và Mỹ phẩm sạch H&H thực hiện ưu đãi khi bạn mua set quà tặng Cleanse Wonder: tặng voucher đắp mặt nạ cung cấp oxy giúp làn da tươi trẻ trị giá lên tới 2,2 triệu đồng hoặc một set mỹ phẩm cao cấp Thalissi.

Bộ mỹ phẩm cao cấp Thalissi tặng kèm khi mua set quà Cleanse Wonder cho người phụ nữ bạn yêu trong ngày 8/3.

Thu Ngân