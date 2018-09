Giảm 40% dịch vụ triệt lông I-laser

Đón hè cùng các bạn gái, Avida Spa thực hiện chương trình giảm 40% đơn giá dịch vụ triệt lông bằng công nghệ I-laser.

Có thể do di truyền, nếu bố mẹ có tuyến lông phát triển con cái sẽ giống họ đến 80%. Ngoài ra, các yếu tố như bệnh lý, tác dụng của thuốc cũng gây ra tình trạng rậm lông quá mức (tăng tiết androgen). Để khắc phục hiện tượng này, nhiều người chọn cách xử lý lông tại nhà như: nhổ bằng nhíp, cạo hay waxing. Những phương pháp này có thể triệt lông tạm thời. Tuy nhiên, kèm theo đó là tình trạng giãn nở lỗ chân lông, trầy xước, đau rát, kích thích sợi lông mọc trở lại dày, rậm... Nghiêm trọng hơn là da có thể bị viêm nang lông (lông mọc ngược, mọc chồng lên nhau, sần sùi, sưng đỏ).

Các công nghệ triệt lông cũ thường sử dụng nhiệt năng để đốt cháy sợi lông hoặc nang lông gây nên tình trạng bỏng rát do nhiệt độ máy lên đến 80 độ C. Bên cạnh đó, làn da trở nên khô ráp hoặc bị thâm đen do phải chịu một lượng nhiệt lớn trong suốt quá trình thực hiện. Các phương pháp này thường phải sử dụng đá lạnh chườm vào vùng da vừa điều trị.

Khắc phục các khuyết điểm của các dòng công nghệ triệt lông đời trước công nghệ triệt lông vĩnh viễn I-Laser của Mỹ ra đời. Công nghệ này sử dụng bước sóng 810nm kết hợp với sóng RF lưỡng cực triệt phá các mô nang lông mà không gây tổn thương trên vùng da xung quanh. Hệ thống làm lạnh kép Dual - Cool bảo vệ gấp 2 lần công nghệ làm lạnh khác nên khi điều trị làn da không bị bỏng rát.

Công nghệ triệt lông I-Laser giúp cân bằng lượng nhiệt năng tỏa vào vùng da điều trị, giúp da hấp thụ tốt nhiệt năng mà không gây ra tình trạng bỏng rộp hay để lại vết thâm đen trên da. Nguyên lý hoạt động của công nghệ này là nguồn nhiệt năng, tia laser đi đúng vào nang lông. Ánh sáng phát ra trong công nghệ này giúp các tia laser bắt được các nang lông khác. Chính vì thế, cùng một lượng thời gian và số lần bắn, I-Laser xử lý được hàng trăm nang lông chìm sâu trong da.

Ngoài ra, thời gian điều trị khá nhanh chỉ sau từ 4 đến 6 lần là bạn có thể sở hữu làn da sáng mịn. I-Laser có thể xử lý lông những vùng khó điều trị như: cằm, mặt, ria mép, râu của nam giới...

